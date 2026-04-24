Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

2026.04.24. 14:29
null
Betlehem Dávid aranyérmet nyert (Fotó: Magyar Úszószövetség)
úszás nyílt vízi úszás Rasovszky Kristóf Betlehem Dávid
Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres versenyt a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában.

Az FTC 22 éves olimpiai bronzérmese az utolsó körben tökélesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel diadalmaskodott.

Betlehem az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.

A fiatal magyar úszó sikerével biztossá tette helyét a nyári Európa-bajnokságon vízbe ugró magyar csapatban is, amelyben Rasovszky Kristóf már „védett” volt. Az olimpiai bajnok nyolcadikként csapott célba.

A párizsi Eb-csapatba még egy hely volt kiadó, ezt Kovács-Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen csapott célba.

Úszás
5 órája

Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

A nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának második fordulójában Fábián Bettina nyolcadikként csapott célba.

 

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
Férfi 10 km
1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra 
2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2 
3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0 
...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2 
...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0 
...26. Nagy Nándor 1:53:52.3 
...34. Kárpáti Máté 1:54:05.... 
...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8

Korábban
Női 10 km
1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra
2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30
3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30
…8. Fábián Bettina 2:00:58.7
…35. Nagy Napsugár 2:08:14.5
…36. Miszlai Mira 2:08:16.3

