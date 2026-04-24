Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Az FTC 22 éves olimpiai bronzérmese az utolsó körben tökélesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel diadalmaskodott.

Betlehem az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.

A fiatal magyar úszó sikerével biztossá tette helyét a nyári Európa-bajnokságon vízbe ugró magyar csapatban is, amelyben Rasovszky Kristóf már „védett” volt. Az olimpiai bajnok nyolcadikként csapott célba.

A párizsi Eb-csapatba még egy hely volt kiadó, ezt Kovács-Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen csapott célba.