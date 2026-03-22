Pádár Nikolett harmadik lett a gyorsváltó tagjaként az amerikai egyetemi bajnokságon

A swimswam.com szakportál vasárnapi beszámolója szerint a magyar úszó csapata legjobbjaként 46.54 másodperc alatt teljesítette a maga résztávját. A texasi egyetem 3:07.02 perccel harmadik lett, a győzelmet a Virginia szerezte meg 3:05.26 perces új egyetemi csúccsal.

A bajnokságot sorozatban hatodszor nyerte meg a Virginia, amely toronymagasan végzett az élen 589 ponttal. A Stanford 380.5 ponttal zárt másodikként, a harmadik Texas pedig 376.5 pontot gyűjtött.