Pádár Nikolett harmadik lett a gyorsváltó tagjaként az amerikai egyetemi bajnokságon

2026.03.22. 09:53
Pádár Nikoletta harmadik lett a gyorsváltóval (Fotó: Getty Images, archív)
úszás egyetemi bajnokság Pádár Nikolett
Pádár Nikolett a Texas színeiben harmadik lett a 4x100 yardos gyorsváltó tagjaként az amerikai egyetemi bajnokság (NCAA) Atlantában rendezett döntőjében.

 

A swimswam.com szakportál vasárnapi beszámolója szerint a magyar úszó csapata legjobbjaként 46.54 másodperc alatt teljesítette a maga résztávját. A texasi egyetem 3:07.02 perccel harmadik lett, a győzelmet a Virginia szerezte meg 3:05.26 perces új egyetemi csúccsal.

A bajnokságot sorozatban hatodszor nyerte meg a Virginia, amely toronymagasan végzett az élen 589 ponttal. A Stanford 380.5 ponttal zárt másodikként, a harmadik Texas pedig 376.5 pontot gyűjtött.

 

Legfrissebb hírek

Újabb három magyar érem a párizsi úszóviadalon

Úszás
13 órája

Négy magyar érem a párizsi úszóviadal nyitónapján

Úszás
2026.03.20. 21:31

Pádár harmadik, Ábrahám negyedik 200 gyorson az amerikai egyetemi úszódöntőben

Úszás
2026.03.20. 08:48

Pádár Nikolett második hellyel indított az amerikai egyetemi úszódöntőkben

Úszás
2026.03.19. 08:56

Tizenöt magyar úszó indul a hétvégén az Európa-bajnokság párizsi főpróbáján

Úszás
2026.03.18. 10:54

Rekordszámú magyar női úszó az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjében

Úszás
2026.03.17. 15:28

„Annak van értéke, amiért megdolgozol” – interjú a hetvenéves Hargitay Andrással

Képes Sport
2026.03.17. 07:02

Betlehem Dávid és Késely Ajna az 1500 m gyors bajnoka

Úszás
2026.03.07. 18:26
Ezek is érdekelhetik