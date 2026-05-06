Női röplabda Extraliga: válogatott feladót szerződtetett a Békéscsaba

A Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes BRSE szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy a 20 esztendős, extraligás tapasztalattal rendelkező válogatott röplabdázó a Vasas Óbuda fiókcsapatában, a Vasas SC-ben töltött két élvonalbeli idény után igazol a lila-fehérekhez.

A 177 centiméter magas feladó Szegeden sajátította el a sportág alapjait, majd a Budapesten nyújtott teljesítménye ért válogatott behívót számára, így tavaly tagja volt az Európa-liga második helyén végző magyar válogatottnak is. A nemzeti csapat mezét eddig 12 alkalommal ölthette magára.

