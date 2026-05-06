Mi voltunk a Legyőzhetetlenek, ti lesztek a Felejthetetlenek – Thierry Henry Bukayo Sakának

Raya után Bukayo Saka kapcsolódott be. Henry megjegyezte, hogy a fiatal angol és az Arsenal sok kritikát kapott az idény során, de Saka jól kezelte. „Nem akarom azt sugallni, hogy küszködöm vagy ilyesmi, és hogy az emberek sajnáljanak engem. Amint kilépek a pályára és kiállok a közönség elé, fel kell készülnöm arra, hogy bármilyen kritikával szembesüljek, ha nem teljesítek jól. Ez a valóság ezen a szinten, nagy dolgokért versenyezünk, mint a PL és BL. Nagy a tét, és ha nem teljesítesz, kritizálni fognak. De a mai nap különleges nekem, a családomnak és az Arsenalnak.”

A visszavágón Saka gólja döntött, erre így emlékszik vissza az angol támadó. „Ezen dolgozom, hogy fókoszulják a játékra, és figyeljem a társaimat. Végignéztem, mikor lő Trossard, és készen álltam. Különleges pillanat, ez volt az egyik legfontosabb gól a karrieremben. Nem tudom leírni. Még nem fogtam fel, hogy ez mit jelent.”

„Csak azt szeretném, ha Budapesten átléphetnénk a célvonalat. Már rengeteg döntőt játszottam, és remélem, hogy ez jobban fog alakulni, mint az elmúlt néhány. Erre koncentrálok most, de ez tényleg egy csodálatos történet. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen helyzetben lehetek” – összegezte gondolatait Saka.

🗣️ Thierry Henry to Bukayo Saka: “I wish you all the best. We couldn’t do it, and I hope you will be able to. If you guys do it & you go on to win the title, you will be the ‘Unforgettables’, we were the ‘Invincibles’. Go and get that.” ❤️🥺 pic.twitter.com/aFy6EpUUMV — DailyAFC (@DailyAFC) May 5, 2026

Az Arsenallal veretlenül bajnokságot nyerő Henry nem adta át a szót kollégáinak, és így folytatta: „Bocsássatok meg, nem gyakran történik meg, hogy az Arsenal döntőbe jut. Minden jót kívánok neked. Nekünk nem sikerült, de remélem, nektek sikerülni fog.

Ha megcsináljátok, és megnyeritek a BL-t, ti lesztek a Felejthetetlenek (Unforgettables), mi pedig a Legyőzhetetlenek (Invincibles) voltunk. Menjetek, és szerezzétek meg!”

Ezt követően Jamie Carragher vette át a szót, aki emlékeztette Sakát, hogy négy éves volt, amikor a Henry vezette Arsenal BL-döntőt játszott. „Itt vagyok Mikel Arteta óta, sokat szenvedtünk, de még többet dolgoztunk. Itt van ez a gyönyörű alkalom, pár meccsre vagyunk attól, hogy történelmet írjuk, örökre megváltoztassuk az életünket és London vörössé varázsoljuk.”

Micah Richards arról érdeklődött, a PSG–Bayern München párharcból melyik ellen játszana inkább Saka a budapesti döntőben. „Ugyan már, haver. Ezt nem kérdezheted tőlem, hiszen tudod, hogy csak egy sajtótréninges választ adhatok. Legbelül te is tudod, kivel szeretnénk találkozni, ennyit mondok!”

Végezetül az Arsenal támadója a stadion hangulatáról beszélt. „Rengeteg meccset játszottam itt, de sosem éreztem ilyen hangulatot. Ez volt a legnagyobb meccs, amelynek az Emirates otthon adott, az első pillanattól kezdve éreztük a közönség erejét. A szurkolók hazamennek és örökre emlékeznek erre az estére.”