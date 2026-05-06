Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Mi voltunk a Legyőzhetetlenek, ti lesztek a Felejthetetlenek – Thierry Henry Bukayo Sakának

2026.05.06. 11:13
Thierry Henry és Bukayo Saka még 2022-ben (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal BL-döntőbe jutása után a győztes gólt szerző Bukayo Saka és az újabb kapott gól nélküli meccset lehozó David Raya volt a CBS vendégek. A Golazo című műsorban a kérdések közepette Thierry Henry érzelmes üzenetet fogalmazott meg.

A CBS mérkőzés utáni műsorában először David Raya, az Arsenal kapusa értékelt. „Ez egy valóra vált álom, Veretlenül eljutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz az Atlético ellen játszani. A második félidőben jobban feljöttek, de jól kezeltük a helyzetet. Megtettük amit kell, ki kell emelni Viktor Gyökeres munkáját, mert sok párharcot megnyert. Nem volt sok lehetőségük, ez az egész csapat érdeme.” 

Raya az idényben 13 BL-meccsen védett, ebből kilencen nem kapott gólt. A CBS egyik állandó szakértője, Thierry Henry nem győzte méltatni a kapus teljesítményét. „Amit egész idényben mutatsz, az rendkívüli. Nem vagy arra ráhatással, hogy a csapatod megnyerje a mérkőzést, de arra igen, hogy ne veszítse el.  Ebben káprázatos voltál, nem szoktak kapust mondani az év játékosának, de neked helyed van ebben a beszélgetésben.”

A 2014-ben még a Southportban védő Raya nem felejtette el múltját. „Ez egy hosszú út volt, ha visszanézünk honnan indultam. 2014-ben még a Southportban játszottam, büszke vagyok a karrieremre, nem lennék ennél hálásabb.”

Raya után Bukayo Saka kapcsolódott be. Henry megjegyezte, hogy a fiatal angol és az Arsenal sok kritikát kapott az idény során, de Saka jól kezelte. „Nem akarom azt sugallni, hogy küszködöm vagy ilyesmi, és hogy az emberek sajnáljanak engem. Amint kilépek a pályára és kiállok a közönség elé, fel kell készülnöm arra, hogy bármilyen kritikával szembesüljek, ha nem teljesítek jól. Ez a valóság ezen a szinten, nagy dolgokért versenyezünk, mint a PL és BL. Nagy a tét, és ha nem teljesítesz, kritizálni fognak. De a mai nap különleges nekem, a családomnak és az Arsenalnak.”

A visszavágón Saka gólja döntött, erre így emlékszik vissza az angol támadó. „Ezen dolgozom, hogy fókoszulják a játékra, és figyeljem a társaimat. Végignéztem, mikor lő Trossard, és készen álltam. Különleges pillanat, ez volt az egyik legfontosabb gól a karrieremben. Nem tudom leírni. Még nem fogtam fel, hogy ez mit jelent.”

Csak azt szeretném, ha Budapesten átléphetnénk a célvonalat. Már rengeteg döntőt játszottam, és remélem, hogy ez jobban fog alakulni, mint az elmúlt néhány. Erre koncentrálok most, de ez tényleg egy csodálatos történet. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen helyzetben lehetek” – összegezte gondolatait Saka.

 

Az Arsenallal veretlenül bajnokságot nyerő Henry nem adta át a szót kollégáinak, és így folytatta: „Bocsássatok meg, nem gyakran történik meg, hogy az Arsenal döntőbe jut. Minden jót kívánok neked. Nekünk nem sikerült, de remélem, nektek sikerülni fog. 

Ha megcsináljátok, és megnyeritek a BL-t, ti lesztek a Felejthetetlenek (Unforgettables), mi pedig a Legyőzhetetlenek (Invincibles) voltunk. Menjetek, és szerezzétek meg!”

Ezt követően Jamie Carragher vette át a szót, aki emlékeztette Sakát, hogy négy éves volt, amikor a Henry vezette Arsenal BL-döntőt játszott. „Itt vagyok Mikel Arteta óta, sokat szenvedtünk, de még többet dolgoztunk. Itt van ez a gyönyörű alkalom, pár meccsre vagyunk attól, hogy történelmet írjuk, örökre megváltoztassuk az életünket és London vörössé varázsoljuk.”

Jamie Carragher to Bukayo Saka: "You were 4 years old when Thierry and his team were in the final" Hale End to Budapest
Micah Richards arról érdeklődött, a PSG–Bayern München párharcból melyik ellen játszana inkább Saka a budapesti döntőben. „Ugyan már, haver. Ezt nem kérdezheted tőlem, hiszen tudod, hogy csak egy sajtótréninges választ adhatok. Legbelül te is tudod, kivel szeretnénk találkozni, ennyit mondok!”

Végezetül az Arsenal támadója a stadion hangulatáról beszélt. „Rengeteg meccset játszottam itt, de sosem éreztem ilyen hangulatot. Ez volt a legnagyobb meccs, amelynek az Emirates otthon adott, az első pillanattól kezdve éreztük a közönség erejét. A szurkolók hazamennek és örökre emlékeznek erre az estére.”

