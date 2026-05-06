Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát rendezhet

2026.05.06. 10:46
A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen – adta hírül több szigetországi médium az illetékes minisztérium közlésére hivatkozva

A BBC szerint első körben olyan kulcsfontosságú tényezőket vesznek górcső alá, mint a lehetséges költségek, a társadalmi-gazdasági előnyök és hogy milyen sikerrel kecsegtetne a jelentkezés. Az Egyesült Királyság a jövőben állítólag több nagy sporteseménynek is otthont adna, és a kormány azt tervezi, hogy szigorúbb intézkedéseket tesz a belépőjegyek viszonteladásának terén. Már a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságon is bűncselekménynek minősülhet a jogosulatlan viszonteladás.

Nagy-Britannia legutóbb 2012-ben rendezett olimpiát Londonban. Két év múlva Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane lesz a nyári játékok házigazdája. A 2036-os helyszínről várhatóan 2027 és 2029 között határoz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tíz év múlva esedékes rendezés iránt több országból van érdeklődő: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-afrikai Köztársaság, India, Dél-Korea, Chile, Dánia, Kanada, Egyiptom, továbbá Isztambul, Doha, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. Az érdeklődők sorában ott van Budapest is.

 

