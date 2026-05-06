Szavazás: járt-e tizenegyes az Atléticónak Giuliano Simeone, illetve Griezmann eseténél?
Az első kétes szituációra az 51. percben került sor, amikor Giuliano Simeone elvitte Raya mellett a labdát, de Gabriel szorításában nem tudott az üres kapuba lőni. A VAR ugyan megnézte a jelenetet, de nem ítélt tizenegyest. (VIDEÓ ITT!)
Jól döntött Daniel Siebert játékvezető és a VAR, amikor nem ítélt tizenegyest Giuliano Simeone és Gabriel párharcánál?
A második hasonló szituációt öt perccel később láthattuk: Calafiori a 16-oson belül taposott rá Griezmannra, de Daniel Siebert Pubillnak a Gabriel elleni szabálytalanságára hivatkozva kifelé ítélt szabadrúgást. (VIDEÓ ITT!)
Jól döntött Daniel Siebert játékvezető, amikor nem ítélt tizenegyest Antoine Griezmann és Riccardo Calafiori párharcánál?
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)
London, Emirates Stadion, 58 000 néző. Vezette: Siebert (német)
ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 58.) – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 74.) – Saka (Madueke, 58.), Eze (Ödegaard, 58.), Trossard (Martinelli, 83.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Sörloth, 57.), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (Cardoso, 57.), M. Llorente, Koke, Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Baena, 66.), J. Álvarez (Almada, 66.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Saka (45.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2–1-es összesítéssel