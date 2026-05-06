Szavazás: járt-e tizenegyes az Atléticónak Giuliano Simeone, illetve Griezmann eseténél?

Mint ismert, az Arsenal 1–0-ra nyert az Atlético Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában kedden este, s ezzel bejutott a sorozat fináléjába. A mérkőzésen két olyan szituáció is akadt, ahol a spanyolok szerint tizenegyes járt volna a madridi csapatnak – most olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk ezzel kapcsolatban.

Az első kétes szituációra az 51. percben került sor, amikor Giuliano Simeone elvitte Raya mellett a labdát, de Gabriel szorításában nem tudott az üres kapuba lőni. A VAR ugyan megnézte a jelenetet, de nem ítélt tizenegyest. (VIDEÓ ITT!)

A második hasonló szituációt öt perccel később láthattuk: Calafiori a 16-oson belül taposott rá Griezmannra, de Daniel Siebert Pubillnak a Gabriel elleni szabálytalanságára hivatkozva kifelé ítélt szabadrúgást. (VIDEÓ ITT!)

