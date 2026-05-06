Uli Hoeness és Lothar Matthäus is Bayern-továbbjutást vár a Bajnokok Ligájában

Hamisíthatatlan futballélményt nyújtott a PSG–Bayern München Bajnokok Ligája-elődöntő múlt heti első, párizsi mérkőzése. A németek szerezték meg a vezetést, majd a hazaiak fordítottak, és 5–2-re is vezettek, a vége 5–4 lett. Nyílt maradt tehát a párharc, mindkét együttesnek maradt esélye bejutni a május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezendő döntőbe. Jogos a Kicker német szaklap felvetése, hogy az esetleges hosszabbítás a franciáknak kedvezhet, mivel mélyebb a keretük.

Beszédes, hogy a PSG egyik kulcsembere, az első találkozón duplázó, aranylabdás Ousmane Dembélé mindössze kilenc mérkőzésen kezdett ebben az idényben a francia élvonalban, és a tétmeccseken összesen 1913 játékperce van. Ezzel szemben a Bayernben Harry Kane 23, Michael Olise 22 bajnokin kezdett, előbbinek 3690, utóbbinak 3716 játékperce van. Ez elsőre talán apróságnak tűnik, de az évad végéhez közeledve, ilyen kiélezett összecsapáson sokat számíthat, főleg, ha tényleg hosszabbításba torkollik a szerdai mérkőzés. És azt sem árt figyelembe venni, hogy a müncheniek az utóbbi három térmérkőzésükön 11 gólt kaptak, igaz, a Mainz (4–3) és a Heidenheim (3–3) ellen is tartalékosan álltak fel.

„Egyik csapat sem akarja elfogadni, hogy a másik a jobb” – Az egygólos előny megőrzésére törekednek, vagy Münchenben is kifejezetten támadó szellemben futballoznak?

– Jelentős kihívás előtt állunk, de ugyanazt tesszük, mint Párizsban: győzelemre játszunk. Jobb is, ha hívek maradunk önmagunkhoz. – Mire számít a visszavágón?

– Egyik csapat sem akarja elfogadni, hogy a másik a jobb, ezért ugyanolyan intenzív csatát várok, mint amilyen a múlt heti volt. Mindig örömmel megyek Münchenbe, szép emlékeim vannak. Tavaly ott nyertük meg a BL-t, tizenegy éve pedig a Barcelonával az Allianz Arenában harcoltuk ki a döntőbe jutást. – Sokan előrehozott döntőnek tartják ezt a párharcot, egyetért?

– Az első mérkőzés eredménye engem is meglepett, őrületes találkozó volt. A Bayern a legerősebb csapat, amellyel összekerültünk ebben az idényben. Az ilyen összecsapásokkal kapcsolatban mindig a teniszező Rafael Nadal jut eszembe, aki azt mondta, motiválja, ha Novak Djokoviccsal vagy Roger Federerrel játszhat, mert ellenük küzdve tud tovább fejlődni. Luis ENRIQUE, a Paris Saint-Germain vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

A klub tiszteletbeli elnöke, a 74 esztendős Uli Hoeness mindenesetre optimista, és egyebek mellett azt is elmondta, miért nem utazott el Párizsba az elődöntő első felvonására.

„Babonás vagyok, nem utazom már idegenbe, és nem akartam balszerencsét hozni a csapatnak – mondta a világ- és Európa-bajnok legenda a DAZN-nak. – De ha látták volna, hogyan nézett ki a nappalink, miközben néztük a mérkőzést… Ha bejutunk a döntőbe, Budapestre már elutazom, hogy a helyszínen szurkoljak a Bayernnek. Amikor az elődöntő első meccsét lefújták, ideges voltam. Ha lett volna még tíz perc, talán jobb helyzetben lennénk, s éppen ezért vagyok derűlátó: a hajrában jobbak voltunk. Az, hogy a PSG négy gólt kapott hazai pályán, növeli az esélyeinket, de nem hinném, hogy a visszavágó is annyira nyílt sisakos és gólokban gazdag lesz. A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg, és sokat ér, ha mi szerezzük az első gólt. Kíváncsi vagyok, a PSG milyen felfogásban lép pályára: azonnal nekiesik-e a Bayernnek vagy hagyja, hogy kezdeményezzen? A hazai pálya és szurkolóink támogatása biztosan sokat számít.”

Amikor arról kérdezték, kit szerződtetne a PSG-től, meglepő módon nem valamelyik támadót vagy a világ egyik legjobb középpályásának számító Vitinhát mondta, hanem Asraf Hakimit, aki sérülése miatt nem lép pályára szerdán.

„Több gólt kell szerezni, mint az ellenfél, minden meccsen ez a lényeg” – Mire számít, a visszavágó is annyira nyílt lesz, mint amilyen a franciaországi összecsapás volt?

– Ez a csapatokon múlik. Ha az egyik úgy dönt, visszább áll, lehetnek nyugodtabb periódusai a mérkőzésnek. De nehéz elképzelni, hogy bármelyikünk változtatna eddigi játékán. Az biztos, hogy nekünk nyernünk kell a döntőbe jutáshoz, és minden tőlünk telhetőt meg is teszünk érte. Serge Gnabryn kívül mindenki bevethető, ez jó jel az előző idényhez képest, amikor az évad hajrájában több sérülés sújtotta a csapatot. – Tapintható volt bármiféle feszültség az elmúlt napokban?

– Érezhető a felfokozott hangulat, a szurkolók is nagyon várják a mérkőzést. Az idény elején kevesen hitték, hogy bejuthatunk a Bajnokok Ligája döntőjébe, de most közel állunk hozzá. A drukkereink is bizakodnak, hisznek a csapatban, mi pedig szeretnénk emlékezetes estével megajándékozni őket. – Aggasztja, hogy az utóbbi mérkőzéseken sok gólt kapott a csapata?

– Több gólt kell szerezni, mint az ellenfél, minden meccsen ez a lényeg. Vincent KOMPANY, a Bayern München vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Uli Hoeness mellett a német klub másik legendája, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus is optimistán várja a meccset.

„Párizsban a Bayern uralta a mérkőzést, főleg az utolsó húsz-huszonöt percben, s jobb támadásbefejezésekkel nem kapott volna ki – mondta a 65 éves, aranylabdás német futballcsillag. – Látszott, hogy nagyszerű a csapat erőnléte, jobb, mint a PSG-é. A franciák játékosai a végén már alig kaptak levegőt. A Bayern stabilabb és kiegyensúlyozottabb, és ezt nem azért mondom, mert patrióta vagyok. A hazai pálya sokat számít, nem tudom elképzelni, hogy a PSG kilencven vagy százhúsz percig bírná a müncheniek tempóját, ráadásul sebezhető a védelme. Szerintem bejut a budapesti döntőbe a Bayern.”

Safet Susic szerint a korszak meghatározó csapata lett a PSG A PSG egykori támadója, a 71 éves, 54-szeres jugoszláv válogatott (egyébként bosnyák) Safet Susic a Le Parisiennek adott interjújában beszélt a Bayern elleni párharcról. „Korábban sohasem láttam annyira intenzív mérkőzést, mint amilyen az előző volt, mindkét csapat megállás nélkül rohamozott. Jelenleg a PSG Európa legjobb csapata, tele fiatallal, gyors és technikás játékossal. A legtöbb klubnál két-három ilyen labdarúgó van, Párizsban jóval több. A szerdai is nagyszerű találkozónak ígérkezik. Szerintem a PSG legalább egy gólt szerezve megőrzi előnyét, nem hiszem, hogy a Bayern kettővel tudna nyerni. Minden, ami a PSG-nél kialakult, nagyrészt Luis Enrique érdeme. Én sem hittem el neki, hogy Kylian Mbappé nélkül jobb lesz a csapat, de az eredmények őt igazolják. Korszaka meghatározó együttese lett, olyan, mint amilyen a kétezres vagy kétezertízes évek Barcelonája volt. A PSG-nek nincs akkora klasszisa, mint Lionel Messi, de van stílusa, no meg szórakoztató, eredményes futballt játszik. Amikor én ott szerepeltem, és elmentünk az Egyesült Államokba, senki sem ismerte a klubot, de immár tiszteletet parancsol.” Safet Susic szövetségi kapitányként kivezette Bosznia-Hercegovinát a 2014-es világbajnokságra, játékosként (még jugoszlávként) pedig az első és a második válogatott gólját a mieink ellen szerezte 1977 októberében. A Népstadionban rendezett, 4–3-as magyar győzelemmel záruló felkészülési mérkőzésen Törőcsik András is duplázott. A PSG futballistájaként 1984-ben pályára lépett a Videoton elleni párharc mindkét mérkőzésén, a fehérváriak az UEFA-kupa második körében találkoztak a párizsi klubbal, és 5–2-es összesítéssel jutottak tovább – majd meg sem álltak a döntőig.

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)