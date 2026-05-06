Férfi kézilabda BL: Berlinben hatvan percig kell hajráznia a Veszprémnek

Eddig háromszor játszott a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Füchse Berlin otthonában, abból kétszer nyerni tudott, 2011-ben 29–24-re, 2024-ben pedig 32–31-re. Eddigi egyetlen vereségét a jelenlegi idény csoportkörében szenvedte el a Max-Schmeling-Halléban, 38–34-re kapott ki az A-csoport élén álló, végül ott is végző németektől.

A negyeddöntő első mérkőzésén az utolsó húsz percet húzta meg az Építők, amivel meg is fordította a meccset a javára, ugyanakkor nagyon valószínű, hogy Berlinben háromszor annyi, azaz hatvan perc kell majd, vagyis az első perctől rohannia kell a magyar csapatnak, végig ott kell lihegnie ellenfele nyakában. Főleg a védekezésben kell figyelni, mert nem mindegy, hány gólon tudja tartani az Európa egyik legjobb együttesének tartott berlinieket. Veszprémben az első félidőben 20 gólt, de a másodikban csak 14-et szerzett az ellenfél, és mennyit számított! Egyetlen találatnak is óriási jelentősége lehet egy ilyen kiélezett párbajban.

Jó jel, hogy a Veszprém a tavasszal mindig rá tudott tenni még egy lapáttal a teljesítményére, amikor a fontos meccsek következtek: jöhetett eddig a PSG, a Szeged vagy a Füchse Berlin, minden akadályt sikerrel vett Xavier Pascual együttese. Pedig a múlt héten, a Veszprém Arénában kisebb sérülés miatt nem játszott a csapat legjobb gólszerzője, a francia jobbátlövő Nedim Remili, de a hazaiak nélküle is nagyszerűen megoldották a feladatot, és 35–34-re nyertek.

Megint kiváló taktikának bizonyult, hogy az ellenfélnél hagyták brillírozni a világ legjobb játékosát, Mathias Gidselt, akit amúgy sem egyszerű tartani, túl sok energiát vesz el, ami nem biztos, hogy megéri. A dán jobbátlövő ezúttal is 13 akciógólt szerzett, azonban nem ez döntött, vagyis sikerült megtalálni védekezésben az egyensúlyt. Ha az idény három Füchse Berlin elleni találkozónak van tanulsága, akkor az, hogy nem érdemes csak Gidselre koncentrálni, őt úgysem lehet kivenni a játékból, ha viszont a többi területet lezárja a Veszprém, a visszavágón is lehet esélye.

A Veszprém legutóbb 2022-ben járt Kölnben, akkor a dán Aalborgot sikerült legyőznie a negyeddöntőben, de azóta háromszor is a legjobb nyolc volt a végállomás az Építőknek.

VÉLEMÉNYEK Sztefan DODICS, a Veszprém irányítója: – Talán az önbizalmammal és az energiámmal lephettem meg az ellenfelet az első meccsen, megpróbáltam félelem nélkül, agresszíven játszani, elöl és hátul is intenzitást csempészni a játékunkba. Néha ezzel meg lehet lepni az ellenfeleket. A visszavágón a védekezés és a fegyelmezettség lesz a kulcs, mert a Berlin erős csapat, különösképpen otthon. Összpontosítanunk kell, kontrollálnunk kell a tempót, és támadásban jó döntéseket kell hoznunk. Egy jó játékosnak és egy jó csapatnak mindig felkészültnek kell lennie, és ha esély kínálkozik, meg kell ragadnia. Xavier PASCUAL, a Veszprém edzője: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl a világ talán legjobban támadó csapata ellen, és továbbra is versenyben vagyunk a továbbjutásért, azaz van esélyünk bejutni a négyes döntőbe. Mi csapatként, egységben vagyunk erősek, és most is csak így lehet esélyünk nyerni. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy valaki lőtt 13 gólt az ellenféltől. Felőlem lőhet akár 25-öt is, ha közben mi nyerjük meg a meccset. Ez nem pusztán játékosok harca, hanem két csapaté. Tudjuk, miben kell javulnunk, mi az, ami az első meccsen jó volt, és mi az, amire figyelnünk kell.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)