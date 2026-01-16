Nemzeti Sportrádió

Betlehem Dávid második lett az év nyílt vízi úszója szavazáson az európai szövetségnél

2026.01.16. 16:34
Betlehem Dávid nem szorongatta meg a szavazás győztesét, de a második helyre büszke lehet (Fotó: Czinege Melinda)
European Aquatics nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
A férfiak között Betlehem Dávid második lett a 2025-ös év nyílt vízi úszója szavazáson a vizes sportágak európai szövetségénél (EA).

Az European Aquatics pénteken a honlapján jelentette be, hogy a tokiói olimpiai bajnok, német Florian Wellbrock nagy fölénnyel, a voksok 48.67 százalékát megszerezve győzött. A tavaly egyéniben vb-második, csapatban bronzérmes, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet szerző Betlehem a szavazatok 21.44 százalékát zsebelte be.

A nők között a tavaly kétszeres Európa-bajnok és vb-bronzérmes Fábián Bettina győzött, ezt csütörtökön tette közzé az EA.

Úszás
Tegnap, 12:12

Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél

A 21 éves úszónő megelőzte többek között Mihályvári-Farkas Viktóriát is.

Fábiánon és Betlehemen kívül további öt magyar jelölt kapott helyet az esztendő legjobbjait felvonultató listákon: az úszó Kós Hubert, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, továbbá a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián. Kós harmadik lett a férfiak versenyében, amelynek végeredményét szerdán hozták nyilvánosságra.

European Aquatics nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
