Betlehem Dávid második lett az év nyílt vízi úszója szavazáson az európai szövetségnél

Az European Aquatics pénteken a honlapján jelentette be, hogy a tokiói olimpiai bajnok, német Florian Wellbrock nagy fölénnyel, a voksok 48.67 százalékát megszerezve győzött. A tavaly egyéniben vb-második, csapatban bronzérmes, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet szerző Betlehem a szavazatok 21.44 százalékát zsebelte be.

A nők között a tavaly kétszeres Európa-bajnok és vb-bronzérmes Fábián Bettina győzött, ezt csütörtökön tette közzé az EA.