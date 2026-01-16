Betlehem Dávid második lett az év nyílt vízi úszója szavazáson az európai szövetségnél

Az European Aquatics pénteken a honlapján jelentette be, hogy a tokiói olimpiai bajnok, német Florian Wellbrock nagy fölénnyel, a voksok 48.67 százalékát megszerezve győzött. A tavaly egyéniben vb-második, csapatban bronzérmes, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet szerző Betlehem a szavazatok 21.44 százalékát zsebelte be.
A nők között a tavaly kétszeres Európa-bajnok és vb-bronzérmes Fábián Bettina győzött, ezt csütörtökön tette közzé az EA.
Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél
Fábiánon és Betlehemen kívül további öt magyar jelölt kapott helyet az esztendő legjobbjait felvonultató listákon: az úszó Kós Hubert, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, továbbá a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián. Kós harmadik lett a férfiak versenyében, amelynek végeredményét szerdán hozták nyilvánosságra.