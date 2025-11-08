Betlehem Dávid az ob-címei után: A triplázás meggyőzött

Megcsinálta a triplát, vagyis az 1500, majd a négyszáz után Betlehem Dávid a nyolcszáz gyorsot is megnyerte a debreceni rövid pályás országos bajnokságon (ugyanezt egyébként a hölgyek között Késely Ajna is „végrehajtotta”), mi több, a záró napon a második váltóaranyát is megszerezte, hiszen a 4x100-as gyorsváltó után tagja volt szombaton a 4x200-as ferencvárosi alakulatnak is.

És tagja lesz a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon induló magyar csapatnak is: noha ezt a kérdést az ob első napján még nem válaszolta meg egyértelműen, érződött, a vacillálása sokkal közelebb áll az igenhez – ebből szombatra erőteljes elhatározás és erőteljes bólintás lett, merthogy Betlehem Dávid és edzője, Szokolai László is úgy vélekedett, ott a helyük december elején Lengyelországban.

„Eltűntek a kérdőjelek, ezek az úszások eltüntették őket: mennem kell az Európa-bajnokságra! – jelentette ki a szeptember óta ismét Veszprémben és ismét Szokolai László irányításával készülő nyílt vízen olimpiai bronzérmes versenyző. – Ha már így alakult, a következő négy hétben úgy készülünk, hogy Lengyelországban a lehető legjobb formában legyek ezerötszáz gyorson, mert az a fő cél. Nagyszerű forgatókönyv lenne, ha én a leghosszabb távon lennék Európa-bajnok, Zalán pedig nyolcszáz gyorson.”

Zalán, vagyis Sárkány Zalán, aki nem indult ezen a rövid pályás ob-n, hiszen Amerikában vannak kötelezettségei, ám a kontinensviadalon ott lesz – a szám világbajnoki címvédőjeként pedig nyilvánvalóan vannak elvárásai saját magával szemben, és akkor ezzel a szombati nyilatkozatával jó barátja is pakolt némi terhet a vállára…

Szombaton egyébként edzőbizottsági ülést tartott Sós Csaba szövetségi kapitány elnökletével a Magyar Úszószövetség (MÚSZ), ezen kialakult a lublini Eb-n indulók névsora – a MÚSZ elnökségének jóváhagyása után a csapat összetétele nyilvánossá is válik.

Betlehem és Ugrai a legjobb A négynapos debreceni rövid pályás országos bajnokságon taroltak a világkupa-sorozatban szereplő válogatottak: Zombori Gábor (UTE) öt, Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) négy egyéni számban győzött, Márton Richárd (BHSE) vitte a 100 és 200 pillangót, Németh Nándor meg a 200 gyors mellett klubja, a Ferencváros gyorsváltóival is nyert két aranyat – utóbbi kettőben Betlehem Dávid is szerepelt, így a 400-800-1500 triplával együtt öt elsőséggel zárta az ob-t. Mindezek ellenére összesítésben a BVSC-Zugló végzett az élen, a zuglóiak 11 aranyat gyűjtöttek (Késely Ajna, Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Szebasztián és a váltók révén), vagyis az éremtábla első helyét Kós Hubert nélkül is megszerezték. Az egyéni különdíjakat Betlehem Dávid és Ugrai Panna nyerte.

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DEBRECEN

Férfiak

800 m gyors

Országos bajnok: Betlehem Dávid (FTC, edző: Szokolai László) 7:41.89

2. Kárpáti Máté (UTE) 7:48.79

3. Nagy Nándor (Balaton ÚK Veszprém) 7:49.55

200 m hát

Ob: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, e: Turós Máté) 1:53.04

2. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:53.67

3. Kocsu Anton (Uni Győri Úszó Sportegyesület) 1:53.82

50 m mell

Ob: Gál Olivér (Debreceni Sportcentrum SI, e: Bodor Richárd) 27.02

2. Horváth Dávid (Kőbánya SC) 27.57

3. Dikácz Bence (Komáromi Úszóklub SE) 27.64

100 m pillangó

Ob: Márton Richárd (BHSE, e: Virth Balázs) 50.70

2. Bagi Zoltán (BVSC-Zugló) 51.40

3. Antal Dávid 51.85

100 m vegyes

Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 52.74

2. Jászó Ádám 53.15, 3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub SE) 53.55

4x200 m gyorsváltó

Ob: FTC (Németh Nándor, Takács Botond, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 7:06.11

2. Egri Úszó Klub SE (Kovács A., Kaló, Zanyi, Holló) 7:11.68

3. Uni Győri Úszó Sportegyesület (Pápai, Deák, Kulcsár, Andor) 7:16.80

Nők

800 m gyors

Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 8:23.55

2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 8:28.34

3. Szabó Lilla (Egri Úszó Klub SE) 8:30.69

200 m hát

Ob: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló, e: Nagy Péter) 2:06.57

2. Burián Katalin (Debreceni Sportcentrum SI) 2:08.98

3. Kokas Fanni (Jövő SC) 2:10.27

50 m mell

Ob: Fángli Henrietta (Uni Győri Úszó Sportegyesület, e: Petrov Iván, Petrov Árpád, Giczi Mátyás) 30.40

2. Sebestyén Dalma (Uni Győri Úszó Sportegyesület) 30.76

3. Zsebők Laura (Vasas SC) 31.35

100 m pillangó

Ob: Komoróczy Lora (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 58.10

2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 58.13

3. Rékasi Zsuzsanna (Bálinti Úszó Egyesület) 58.73

100 m vegyes

Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 1:00.17

2. Sebestyén Dalma 1:00.69

3. Komoróczy Lora 1:00.92

4x200 m gyorsváltó

Ob: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Kincső, Kiss Ajsa, Késely Ajna) 8:05.15

2. FTC (Mihályvári-Farkas, Barta, Bencsics, Ilyés) 8:07.54

3. Kőbánya SC (Miszlai, Király, Ürögi, Láng) 8:09.78