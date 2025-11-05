Betlehem Dávid a világ idei legjobb idejével győzött 1500-on Debrecenben

Május óta Győrben él és készül: Fángli Henrietta korábban Amerikában tanult, ám egyre javuló úszóeredményeinek is köszönhetően változtatott az életén, s már hónapok óta Petrov Iván irányításával dolgozik – röviden összefoglalva persze azon, hogy minél jobb és gyorsabb legyen a vízben.

Egyelőre jónak tűnik a közös munka és út, hiszen Fángli a rövid pályás világkupa-sorozaton 50 és 100 mellen is országos csúcsot úszott, szerdán pedig a magyar bajnokság első napján Debrecenben meg is mutatta, hogy itthon ő az úszásnem királynője – 100 mellen ugyan elmaradt 1:04.67-es rekordjától, ám az 1:05.39-es idő is aranyat és meggyőző fölényt hozott szerdán.

„Valóban május óta élek Győrben, az újfajta munkát pedig szeptemberben kezdtük: tényleg új sok minden, de lassan kezdek hozzászokni – mondta el Fángli Henrietta, akinek az aranyérmet a négyszeres olimpiai bajnok, Darnyi Tamás akasztotta a nyakába. – Nagyon élveztem a világkupa-sorozatot, hogy ennyire erős mezőnyben versenyezhetek. A távlati cél természetesen az olimpia, mellette ötvenes és huszonötös medencében is szeretnék persze javulni: a fordulóimon van még mit csiszolni, de nem mondanám őket rossznak, úgyhogy azt hiszem, rövid pályán is megállom a helyem.”

Edzője, Petrov Iván elárulta, a vk-sorozat idején esténként olyan edzőkkel beszélgetett, akik igazán otthon vannak a mellúszásban – a tréner nem rejtette véka alá, hogy számára is kicsit ismeretlen ez a terep, de tényleg jól haladnak: „Heni jó alany, őszinte lány, ha egy jelzőt kellene rá találnom, azt mondanám, aprólékos. Mert tényleg az, figyel minden részletre. Kiváló visszajelzéseket ad, megbízhatok benne.”

Régóta vártunk arra, hogy legyen egy jó mellúszónk, Fángli közelít ahhoz, hogy immár váltóban (női vegyesben vagy akár a vegyes csapatok vegyes váltójában) is ütőképes négyest küldhessen harcba a magyar úszósport a világversenyeken.

Betlehem Dávid ugyan nem úszott Amerikában, viszont ő az őszi, nyíltvízi sikerszéria lendületét hozta át a medencébe, és hatalmas fölénnyel győzött 1500-on. 14:27:39-es ideje a világ idei legjobbja, majd' három másodperccel jobb, mint amivel az ausztrál klasszis, Sam Short nyerte a Vk-futamokat. Afféle extra gyanánt az ezüstérmet holtversenyben szerezte meg Rasovszky Kristóf és Kárpáti Máté – az eredményhirdetés afféle „mellettem az utódom” hangulatot sugárzott, hiszen Máté az új nyíltvizes generáció egyik legnagyobb reménysége – 11 évvel fiatalabb az olimpiai bajnoknál. „Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült. Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék. El kéne mennem még a rövidpályás Eb-re, ahol lennének mellettem öten-hatan, akik ezt tudják, amit én. De lehet, ezt most meghagyom nekik és pihenek egyet, aztán jövőre, a párizsi Eb-n igyekszem megmutatni – ez még a jövő zenéje. Ember tervez, (Szokolai) Laci bácsi végez, megbeszéljük majd, hogyan legyen az év vége.” BETLEHEM A VILÁGRANGLISTA ÉLÉRE UGROTT

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DEBRECEN

Férfiak. 100 m gyors. Országos bajnok: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, edző: Turós Máté) 46.58, 2. Németh Nándor (FTC) 46.60, 3. Mozsári Levente (Bácsvíz KVSC) 47.36. 1500 m gyors. Ob: Betlehem Dávid (FTC, e: Szokolai László) 14:27.39, 2. Rasovszky Kristóf (FTC) és Kárpáti Máté (UTE) 14:58.62. 50 m hát. Ob: Jászó Ádám 23.79, 2. Papp Sebestyén (UTE) 23.84, 3. Zombori Gábor (UTE) 24.04. 100 m mell. Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 59.94, 2. Horváth Dávid (Kőbánya SC) 59.97, 3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub SE) 1:00.61. 200 m vegyes. Ob: Zombori Gábor 1:55.58, 2. Kovács Botond (UTE) 1:58.42, 3. Kováts Alex (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:58.94. Nők. 100 m gyors. Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 53.17, 2. Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum SI) 53.57, 3. Molnár Flóra (Debreceni Sportcentrum SI) 55.25. 1500 m gyors. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 16:04.08, 2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 16:06.81, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:13.60. 50 m hát. Ob: Komoróczy Lora (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 26.57, 2. Ugrai Panna 27.57, 3. Szabó Kincső (BVSC-Zugló) 27.92. 100 m mell. Ob: Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: Petrov Iván, Giczi Mátyás) 1:05.39, 2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.04, 3. Szokol Szonja (Vasas SC) 1:08.16. 200 m vegyes. Ob: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló, e: Nagy Péter) 2:10.62, 2. Sebestyén Dalma (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 2:10.74, 3. Zsebők Laura 2:11.17. Vegyes csapatok. 4x100 m gyorsváltó. Ob: Debreceni Sportcentrum SI (Mészáros Dániel, Kreisz Bálint, Molnár Flóra, Senánszky Petra) 3:26.37, 2. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Andor, Bóna, Sebestyén, Lakó) 3:26.97, 3. FTC (Németh N., Kovács B., Kömöz, Orbán) 3:27.78. 4x100 m vegyes váltó. Ob: FTC (Kovács Benedek, Kutasi Máté, Ilyés Laura Vanda, Orbán Boróka) 3:49.95, 2. BVSC-Zugló (Rácz, Zámbori, Szabó Sz., Szabó K.) 3:50.29, 3. Jövő SC (Kokas, Verrasztó D., Kertész, Deák) 3:51.80