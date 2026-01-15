Nemzeti Sportrádió

Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél

2026.01.15. 12:12
Fábián Bettina lett Európa legjobbja (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
úszás Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
A 3 kilométeres kieséses számban és csapatversenyben is világbajnoki bronzérmet szerző Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője a vizes sportok európai szövetségének (EA) szavazásán, megelőzve többek között a csapatversenyben vb-harmadik, 10 kilométeren Eb-győztes Mihályvári-Farkas Viktóriát.

Fábián tavaly két Európa-bajnoki címet is szerzett a két vb-bronzérme mellé: a klasszikus 3 kilométeres táv mellett a csapatversenyt is megnyerte – utóbbinál ott volt a csapatban az ötfős listán szereplő másik magyar jelölt, Mihályvári-Farkas Viktória is.

Az európai szövetség csütörtökön délig egyelőre csak azt tényt jelentette be, hogy Fábián Bettina lett a kategória győztese, arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy Mihályvári-Farkas Viktória hányadik helyen zárta a szavazást.

A 21 éves Fábiánon és a nála egy évvel idősebb Mihályvári-Farkason kívül további öt magyar jelölt kapott helyet az esztendő legjobbjait felvonultató listákon: az úszó Kós Hubert, a nyílt vízi úszó Bethlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, továbbá a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián. Kós harmadik lett a férfiak versenyében, amelynek végeredményét szerdán hozták nyilvánosságra.

Úszás
23 órája

Kós Hubert harmadik az Év úszója-szavazáson, Popovici lett Európa legjobbja

A második helyen a franciák klasszisa, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand végzett.

 

úszás Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
