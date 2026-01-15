Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél

Fábián tavaly két Európa-bajnoki címet is szerzett a két vb-bronzérme mellé: a klasszikus 3 kilométeres táv mellett a csapatversenyt is megnyerte – utóbbinál ott volt a csapatban az ötfős listán szereplő másik magyar jelölt, Mihályvári-Farkas Viktória is.

Az európai szövetség csütörtökön délig egyelőre csak azt tényt jelentette be, hogy Fábián Bettina lett a kategória győztese, arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy Mihályvári-Farkas Viktória hányadik helyen zárta a szavazást.

A 21 éves Fábiánon és a nála egy évvel idősebb Mihályvári-Farkason kívül további öt magyar jelölt kapott helyet az esztendő legjobbjait felvonultató listákon: az úszó Kós Hubert, a nyílt vízi úszó Bethlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, továbbá a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián. Kós harmadik lett a férfiak versenyében, amelynek végeredményét szerdán hozták nyilvánosságra.