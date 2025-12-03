Úszás: Jackl és Antal is arannyal kezdett a rövid pályás ifi ob-n

A nagy visszatérő minősítéssel is illethetjük Jackl Vivient, aki sikertelen hónapok után, régi-új edzőjével, Kocsis Mártával felújított közös munkájának első eredményeként rögtön aranyérmet nyert a hátország ob-jének nyitónapján. A továbbra is a Bp. Honvéd klubszíneiben szereplő, de megint Tatabányán készülő

17 éves talentum a 200 méteres vegyes úszásban már a délelőtti selejtezőben jelezte, hogy kezd ismét magára találni,

a délutáni döntőben pedig az ifjúságiak, vagyis a 2007/2008-as születésűek mezőnyében jónak mondható idővel (2:15.80 p), két testhossznyi előnnyel csapott elsőként a célba.

A szintén 17 éves, sokoldalú nyírbátori Antal Dávid (1:58.07) is ugyanebben a számban győzött a fiúknál a szegedi Tiszavirág Sportuszodában, az első napi finálék nyitóprogramjában, hogy később egy ezüstöt is a nyakába akasszanak az ifi Európa-bajnok, vb-ezüstérmes pillangózónak az 50 hát döntőjének eredményhirdetésekor. Itt az arany a 2008-as születésű UTE-úszóé, Papp Sebestyéné lett (24.02 mp), aki ugyancsak gazdagabb lett egy ezüsttel is, amelyet 100 gyorson érdemelt ki. Utóbbinak az értékét növeli, hogy

az újpesti tehetség 48.26-os idővel csapott célba, megjavítva a 17 éves korosztály országos csúcsát.Évjáratos rekordnak örvendhetett még Nagy-Benedek Izabell és Kovács Nóra is.

A békéscsabai Nagy-Benedek a 15 éveseknél lépett elő csúcstartóvá a serdülők 100 méteres melldöntőjében produkált, nem mellesleg ezüstöt érő 1:08.80-as idejével, míg Kovács, a Bácsvíz-KVSC fiatalja ugyanebben a számban a gyermekkorosztály eddigi legjobbját módosította 1:08.98-as, bajnoki címet jelentő produkciójával.

A nyílt vízi úszásban korosztályos vb- és Eb-elsőségekkel büszkélkedő váltó tagjai 1500 gyorson tettek ki magukért

az ob nyitónapján: az ifjúsági korú lányoknál a zalaegerszegi Nagy Napsugár (16:18.27), a serdülőknél pedig a Tatabánya helyett immár a veszprémi Balaton ÚK-t erősítő Bartalos Anna (16:27.68) győzött, a fiúknál pedig a korosztályos bajnoki titulust az újpesti Kárpáti Máté (15:17.21), illetve a Darnyi Tamás SC serdülője, Huszti Márton (15:20.30) érdemelte ki. A gyermekkorosztályban 1500-on a kőbányai Sárkány Zétény nyert, és 15:18.44 perces ideje új évjáratos magyar csúcs lett.

(Kiemelt képen: Jackl Vivien Fotó: Kovács Anikó/MÚSZ)