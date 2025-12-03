Szabó Szebasztián ezüstérmes 50 pillangón

Ezüst, ezüst, arany, bronz, majd szerdán újra egy ezüst: Szabó Szebasztián nélkül nincs rövid pályás Eb-dobogó az 50 pillangó eredményhirdetésekor, igaz, az immár Máté Hunor irányításával készül, ötvenes medencében is kontinensbajnok Szabó az első érmét még szerb színekben szerezte.

Ám a 2017-es siker után már a magyar színeket képviselte a rövid pályás Európa-bajnokságokon (is), viszont a két évvel ezelőtti Eb óta nem igazán találta a helyét a 29 éves úszó – hosszabb őrlődés után előbb edzőt váltott ez év elején, aztán szeptemberben klubot is.

„Elmentünk egymás mellett, az elképzeléseink már nem egyeznek. Mindig hálás leszek Győrnek, de úgy éreztem, új környezetre van szükségem. A mondás úgy szól: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és közben azt várni, hogy az eredmény más legyen” – nyilatkozta a váltás után lapunknak Szabó Szebasztián, s bár az uszoda, a sprintszámok maradtak, mégis minden más lett.

És lassan vissza is tér a korábbi Szabó Szebasztián.

Ez amúgy már november elején is látszott, mármint a vízben, merthogy a parton a debreceni rövid pályás országos bajnokságon egy korábban nemigen látott ember „szaladgált”: Szabó szakállasan versenyezte végig az ob-t, de a cívisvárosban már sejtette, hogy Lublinban felvillantja a régi Szabót („Szerintem jó úton járunk. Az edzőmnek is mondtam, toljuk le menetből az ob-t, majd az Európa-bajnokságra időzítsünk formát, és ott már természetesen nem lesz szakállam sem.”).

Betartotta ígéretét, pályafutása harmadik (!) legjobb idejét úszta az 50 pillangó szerda esti döntőjében a lublini rövid pályás Európa-bajnokság második napján (21.89), ez meg ebben a fináléban a második helyet jelentette neki – Noé Pontit a keddi középdöntő után „külön kategóriaként” jellemezte Szabó, aztán a finálé után már úgy vélte, lehet, hogy mégsem verhetetlen a svájci.

Betartotta az ígéretét, pedig voltak hónapok, amikor azt sem tudta, lesz-e egyáltalán ebből még valami, mármint a pályafutásából, hiszen: „Annyi csalódás ért az elmúlt két évben, hogy szinte már vártam, mikor jön az újabb…”

Mindannyian azt reméljük, hogy végérvényesen vége a lejtmenetnek – ezt a 21-gyel kezdődő idő és az Eb-ezüst is mutatja, no meg Szabó elégedett nyilatkozata:

„Jó látni ezt a huszonegyes számot! Két éve nem láttam ilyet, és főleg tavaly, nem is éreztem úgy, hogy valaha még fogok. De ez az eredmény bebizonyította számomra, hogy még mindig itt a helyem a mezőnyben. Büszke vagyok erre.”

Kedden 200 háton Szabó-Feltóthy Eszter és Kovács Benedek is a hetedik lett – a vegyes csapatok 4x50 méteres vegyes váltói között a magyar négyes előbb a délelőtti előfutamok során a negyedik legjobb időt, egyszersmind országos rekordot (1:38.86) úszott (azért itt megállhatunk egy pillanatra, hiszen azt a 2013-as csúcsot, az 1:39.86-ot négy klasszis hozta össze, mégpedig Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn, Gyurta Dániel és Cseh László), aztán az esti döntőben ugyanabban az összetételben (Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián, Senánszky Petra) tovább javította a rekordot (1:38.27), és ötödik lett.

Szabó-Feltóthy Eszter kicsit „rossz viszonyba” került az elmúlt időszakban a kétszáz háttal, de lassan normalizálódik a kapcsolatuk – mindezt a BVSC-Zugló úszója nyilatkozta az M4 Sportnak azok után, hogy a szám lublini fináléjában a hetedik helyen végzett: „Nem volt ez rossz úszás, kicsit óvatosabb, mint a középdöntő. Nem vagyok elégedetlen vele, úszhattam egy döntőt, de vannak még javítani valók. Ebből a döntőből is van mit tanulni.” Kovács Benedek szintén a hetedik lett kétszáz háton, ám őt kicsit már az is meglepte, hogy bejutott a legjobb nyolc közé: elismerte, hogy a víz alatti munkája nem olyan jó, mint vetélytársaié. Aztán a finálé után már azt is elárulta, hogy – Kós Hubert tanácsai alapján is – új úton indultak el az edzőjével, Plagányi Zsolttal, s ennek során éppen azt a bizonyos víz alatti munkát szeretnék jobbá tenni. „Egyre jobban érzem azt, hogy meg tudom csinálni, bizakodó vagyok: jövőre az ötvenes medencében megpróbáljuk újra” – mondta Kovács Benedek. Két hetedik hely, mindkettő 200 háton

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 200 m gyors: 1. Jack Mcmillan (brit) 1:41.41, …21. Németh Nándor 1:43.71, …29. Holló Balázs 1:43.95 – Németh és Holló nem jutott középdöntőbe. 1500 m gyors: 1. Sárkány Zalán 14:23.95, …4. Betlehem Dávid 14:28.08 – Sárkány és Betlehem döntőbe jutott. 100 m vegyes: 1. Andreasz Vazaiosz (görög) 52.09, …18. Zombori Gábor 53.26 – visszalépés miatt Zombori bejutott a középdöntőbe. Nők. 200 m gyors: 1. Ábrahám Minna 1:53.51, 2. Pádár Nikolett 1:54.18, …4. Ugrai Panna 1:54.29, …27. Zsebők Laura 1:58.17 – Ábrahám és Pádár bejutott a középdöntőbe, Ugrai és Zsebők kiesett. 100 m vegyes: 1. Marrit Steenbergen (holland) 57.99, …23. Sebestyén Dalma 1:10.05 – Sebestyén nem jutott középdöntőbe. Vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó: 1. Hollandia 1:37.40, …4. Magyarország (Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián, Senánszky Petra) 1:38.86 – országos csúcs, régi: 1:39.86, 2013 – a magyar csapat döntőbe jutott

Az előfutamokból egy országból csak két versenyző juthat tovább.

Középdöntők. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m vegyes: 1. Noé Ponti (svájci) 51.24, …16. Zombori Gábor 53.19 – Zombori nem jutott döntőbe. Nők. 200 m gyors: 1. Freya Colbert (brit) 1:51.94, …3. Ábrahám Minna 1:53.50, …6. Pádár Nikolett 1:53.81 – Ábrahám és Pádár döntőbe jutott

Döntők. Férfiak. 200 m hát. Európa-bajnok: John Shortt (Írország) 1:47.89, 2. Mewen Tomac (Franciaország) 1:48.62, 3. Jan Cejka (Csehország) 1:49.43, …7. Kovács Benedek (Magyarország) 1:51.38. 100 m mell. Eb: Caspar Corbeau (Hollandia) 55.85, 2. Huseyin Emre Sakci (Törökország) 56.22, 3. Luka Mladenovic (Ausztria) 56.27. 50 m pillangó. Eb: Noé Ponti (Svájc) 21.54, 2. Szabó Szebasztián (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Máté Hunor) 21.89, 3. Maxime Grousset (Franciaország) 21.99. Nők. 200 m hát. Eb: Carmen Weiler Sastre (Spanyolország) 2:01.66, 2. Katie Shanahan (Nagy-Britannia) 2:02.79, 3. Pauline Mahieu (Franciaország) 2:03.02, …7. Szabó-Feltóthy Eszter (Magyarország) 2:06.22. 100 m mell. Eb: Eneli Jefimova (Észtország) 1:02.82, 2. Florine Gaspard (Belgium) 1:03.73, 3. Anastasia Gorbenko (Izrael) 1:03.90. 50 m pillangó. Eb: Martine Damborg (Dánia) 24.61, 2. Roos Vanotterdijk (Belgium) 24.84, 3. Beryl Gastaldello (Franciaország) 24.93. Vegyes csapatok. 4x50 m vegyes váltó. Eb: Olaszország (Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro, Sara Curtis – Ludovico Blu Art Viberti, Costanza Cocconcelli, Agata Maria Amber) 1:36.09, 2. Hollandia (De Waard, Corbeau, Niewold, Steenbergen – Van Den Berg, Van Roon) 1:36.18, 3. Lengyelország (Stys, Kalusowski, Fiedkiewicz, Wasick – Maik) 1:36.98, …5. Magyarország (Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián, Senánszky Petra) 1:38.27 – országos csúcs, régi: 1:38.86, 2025

PROGRAM

December 4., csütörtök

Előfutamok, 10

Női 100 m pillangó (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó (Márton Richárd), női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura), férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor), női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 800 m gyors (Késely Ajna), vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)

Középdöntők, döntők, 19

Női 100 m vegyes, férfi 100 m vegyes, férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 200 m mell, férfi 200 m mell, női 100 m hát, férfi 100 m hát, női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett), férfi 200 m gyors, női 100 m pillangó, férfi 100 m pillangó, vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó