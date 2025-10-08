Megalakult a 2027-es vizes vb szervezőbizottsága

„Hatalmas elismerés számunkra, hogy a nemzetközi szövetség ismét ránk bízta a vb megszervezését. A magyar szervezők ezúttal is mindent meg fognak tenni azért, hogy a 2027-es legyen minden idők legsikeresebb vizes világbajnoksága” – idézi a Honvédelmi Minisztérium sajtóközleménye Schmidt Ádámot, aki egyben a vb megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos is.

A 2017-es és a 2022-es után a 2027-es lesz a harmadik vizes vb Magyarországon. Schmidt mellett a szervezőbizottság társelnöke Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, aki hangsúlyozta: nagy öröm, hogy csapatával újra bizalmat kaptak a nemzetközi szövetségtől és a magyar kormánytól.

„Az elmúlt évek nagyszerűen sikerült eseményei magasra tették a lécet, de a szurkolók és az ideérkező vendégek ismét számíthatnak ránk. Megint igyekszünk lenyűgözni a világot valami olyannal, ami még nem volt” –magyarázta.

Hangsúlyozta: ezúttal is a versenyzők lesznek a középpontban, de olyan újdonságokkal is készülnek, amelyek minden kilátogató számára emlékezetessé tehetik az eseményt. Ugyancsak a bizottság társelnökeként irányítja a szervezést Falvai Mátyás, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatója, aki kiemelte: a magyar főváros a vizes világesemények vendégül látásában is már többször bizonyított.

„Az elmúlt évek során olyan szervezői tapasztalatra tett szert Magyarország több sportágban is, amely a világ élmezőnyébe emel minket. Szervezőként mostantól azon dolgozunk, hogy a hazánkba látogató sportszeretőknek és a magyar szurkolóknak megteremtsük a helyszínen és a közvetítésen keresztül is a felejthetetlen sportélmények lehetőségét” – magyarázta.