Nemzeti Sportrádió

Megalakult a 2027-es vizes vb szervezőbizottsága

Vágólapra másolva!
2025.10.08. 17:48
null
Megalakult a 2027-es vizes vb szervezőbizottsága (Fotó: Dr. Schmidt Ádám/Fb)
Címkék
vizes vb World Aquatics Schmidt Ádám vizes vb 2027
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Husszein al-Musszalam, a vizes sportágak nemzetközi szövetségének (WA) elnöke jelenlétében kedden megalakult a 2027-es budapesti vizes világbajnokság szervezőbizottsága.

„Hatalmas elismerés számunkra, hogy a nemzetközi szövetség ismét ránk bízta a vb megszervezését. A magyar szervezők ezúttal is mindent meg fognak tenni azért, hogy a 2027-es legyen minden idők legsikeresebb vizes világbajnoksága” – idézi a Honvédelmi Minisztérium sajtóközleménye Schmidt Ádámot, aki egyben a vb megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos is.

A 2017-es és a 2022-es után a 2027-es lesz a harmadik vizes vb Magyarországon. Schmidt mellett a szervezőbizottság társelnöke Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, aki hangsúlyozta: nagy öröm, hogy csapatával újra bizalmat kaptak a nemzetközi szövetségtől és a magyar kormánytól.

„Az elmúlt évek nagyszerűen sikerült eseményei magasra tették a lécet, de a szurkolók és az ideérkező vendégek ismét számíthatnak ránk. Megint igyekszünk lenyűgözni a világot valami olyannal, ami még nem volt” –magyarázta.

Hangsúlyozta: ezúttal is a versenyzők lesznek a középpontban, de olyan újdonságokkal is készülnek, amelyek minden kilátogató számára emlékezetessé tehetik az eseményt. Ugyancsak a bizottság társelnökeként irányítja a szervezést Falvai Mátyás, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatója, aki kiemelte: a magyar főváros a vizes világesemények vendégül látásában is már többször bizonyított.

„Az elmúlt évek során olyan szervezői tapasztalatra tett szert Magyarország több sportágban is, amely a világ élmezőnyébe emel minket. Szervezőként mostantól azon dolgozunk, hogy a hazánkba látogató sportszeretőknek és a magyar szurkolóknak megteremtsük a helyszínen és a közvetítésen keresztül is a felejthetetlen sportélmények lehetőségét” – magyarázta.

Kapcsolódó tartalom

Schmidt Ádám sportállamtitkárt nevezték ki a 2027-es vizes vb kormánybiztosának

„Két sikeres vizes vébével a hátunk mögött a hazai szervezőcsapat nagyszerű munkatársaival ismét szintet szeretnénk lépni.”

„A World Aquatics budapesti központjának alapkőletétele új korszakot nyit a világ úszó- és vizes sportjaiban” – Huszain al-Muszallam a Nemzeti Sportnak

A létesítmény a kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.

 

 

vizes vb World Aquatics Schmidt Ádám vizes vb 2027
Legfrissebb hírek

Két új kültéri röplabdapályát adtak át Szegeden

Egyéb egyéni
28 perce

„A World Aquatics budapesti központjának alapkőletétele új korszakot nyit a világ úszó- és vizes sportjaiban” – Huszain al-Muszallam a Nemzeti Sportnak

Úszás
Tegnap, 18:54

Schmidt Ádám: A magyar fiatalok szimbolikus tagdíjért sportolhatnak

Egyéb egyéni
2025.10.06. 11:13

Schmidt Ádám: Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi hús-vér közösséget válasszák

Egyéb egyéni
2025.09.28. 19:44

Schmidt Ádám: Már több mint 50 ezer tagja van a Sportoló Nemzet Programnak

Egyéb egyéni
2025.09.26. 21:05

Díjátadó ünnepséget tartottak a Magyar Edzők Napja alkalmából

Egyéb egyéni
2025.09.25. 20:24

Sportoló Nemzet: családi nappal egybekötött program várja az érdeklődőket Sukorón

Egyéb egyéni
2025.09.23. 16:38

Átadták Magyarország első World Skate minősítésű gördeszkapályáját

Egyéb egyéni
2025.09.20. 15:58
Ezek is érdekelhetik