Letették a World Aquatics budapesti székházának alapkövét

A kedd délelőtti eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédében emlékeztetett rá, hogy Magyarország számára a víz nemcsak a természet ajándéka, hanem „része az identitásunknak, a kultúránknak és az örökségünknek.”

„Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint kétszáz tagország képviseletében. Az új székhely a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz” – mondta.

Kiemelte, hogy jelenleg már Budapesten működik a Nemzetközi Cselgáncs-, illetve a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség is, ezekhez csatlakozik most a World Aquatics. Mint mondta, a jövőben még többen lehetnek ebben a sorban, hiszen Magyarország stabilitást és biztonságot nyújt.

Husszein Al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke azt hangoztatta, hogy a létesítmény nem egyszerűen egy székház lesz, hanem világszínvonalú edző- és fejlesztési központ, amely a magyar kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.

„Sportdiplomáciailag ez egy hatalmas siker, hiszen akárhonnan is vizsgáljuk, a világ egyik legnagyobb sportszövetségéről beszélünk” – jelentette ki a sportért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Schmidt Ádám úgy véli, fantasztikus sportdiplomáciai siker, hogy ennek a sportágnak a vezetése olyan bizalmat táplál Magyarország és Budapest irányába, hogy úgy döntött, a magyar fővárosba helyezi a székhelyét.

Az esemény csúcspontjaként elsőként Gulyás Gergely, Husszein al-Musszalam, Schmidt Ádám, Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, Zentai Péter, a XIII. kerületi Láng Negyed tulajdonosa, valamint Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed projektvezetője vett a kezébe ásót, és indította el ezzel szimbolikusan a beruházást.