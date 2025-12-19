Nemzeti Sportrádió

Jövőre Budapesten rendezik a junior szinkronúszók világbajnokságát

2025.12.19. 11:35
A Duna Aréna (Fotó: NSÜ)
Jövő nyáron Budapesten rendezik a junior szinkronúszók világbajnokságát.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics arról számolt be, hogy a nyolcadik alkalommal sorra kerülő vb-nek augusztus 12. és 16. között a Duna Aréna lesz a házigazdája.

Nem ez az első alkalom, hogy a 2017-es vizes világbajnokságra épült létesítmény rangos szinkronúszó-viadalnak ad otthont, 2024-ben ugyanis itt rendezték a sportág világkupa-sorozatának szuperdöntőjét is.

 

