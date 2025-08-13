Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Schmidt Ádám sportállamtitkárt nevezték ki a 2027-es vizes vb kormánybiztosának

Vágólapra másolva!
2025.08.13. 21:56
null
Fotó: Török Attila
Címkék
úszás vizes vb Schmidt Ádám
Schmidt Ádámot, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárát nevezte ki a kormány a 2027-es budapesti vizes világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztosának. Magyarország 2017 és 2022 után a harmadik vizes világbajnokságnak ad otthont.

 

Schmidt Ádám korábban kormánybiztosként irányította minden idők legnagyobb hazai rendezésű sporteseményének, a 2023-as atlétikai világbajnokságnak a szervezését – tájékoztatta az államtitkárság szerdán az MTI-t. Kilenc napon keresztül a Nemzeti Atlétikai Központban több mint 400 ezer néző szurkolt a sportolóknak, míg világszerte több mint egymilliárd tévénéző követte figyelemmel az eseményt. A nemzetközi szövetség szerint a budapesti volt minden idők legjobb világbajnoksága. A sportirányítás kiemelt célja, hogy a 2027-es vizes világbajnokság is hasonló sikereket és nemzetközi elismerést hozzon Magyarország számára.

„Óriási megtiszteltetés, hogy az atlétikai vb-t követően újra kormánybiztosként is szolgálhatom a magyar sportot, köszönöm a kormányzat részéről a bizalmat. Két év múlva immár harmadik alkalommal adhatunk otthont a vizes világbajnokságnak, amely amellett, hogy elismerés a nemzetközi szövetség részéről, egyben hatalmas felelősség is. Két sikeres vizes vb-vel a hátunk mögött a hazai szervezőcsapat nagyszerű munkatársaival ismét szintet szeretnénk lépni” – fogalmazott a kormánybiztos. – Minden nagy világverseny megrendezésénél fontos célunk, hogy hosszú távon pozitív hatást gyakoroljon a hazai élsport mellett a közösségi sportra is. Biztos vagyok benne, hogy a 2027-es vizes világbajnokság segítségünkre lesz ebben a küldetésben, és a helyszín hangulata, az ott megélt élmények hatására még több honfitársunkat tudjuk majd ösztönözni a rendszeres sportolásra.”

 

úszás vizes vb Schmidt Ádám
Legfrissebb hírek

Tükröm, tükröm… – Kovács Erika publicisztikája

Úszás
23 órája

Több mint tízezren teljesítették a Balaton-átúszást

Egyéb egyéni
2025.08.09. 16:19

Schmidt Ádám: A Sportoló Nemzet Program a közösségi sportot hivatott erősíteni

Egyéb egyéni
2025.08.08. 15:38

Tizennégy magyar indul a junior úszó-világbajnokságon

Úszás
2025.08.08. 14:07

Szombaton megrendezik a Balaton-átúszást

Egyéb egyéni
2025.08.07. 12:39

Fekete Gergő új szintre emelte a játékát Szingapúrban

Vizes vb 2025
2025.08.07. 10:20

…és Darnyi Tamás berúgta az ajtót

Népsport
2025.08.07. 08:54

„Lehet ezt még fokozni!” – exkluzív interjú Kós Huberttel

Úszás
2025.08.06. 06:39
Ezek is érdekelhetik