Kós Hubert országos csúcsot úszott 100 méter vegyesen

2025.10.10. 19:22
null
Fotó: Kovács Péter (archív)
úszás Carmel Kós Hubert rövid pályás világkupa-sorozat
Kós Hubert országos csúcsot úszott 100 méter vegyesen a rövid pályás világkupa-sorozat nyitó állomásának pénteki előfutamában.

 

Az Indiana állambeli Carmelben zajló viadalon a 22 éves olimpiai bajnok 52.11 másodperces idővel a negyedik helyen jutott be a fináléba, ezzel több mint hét tizedet faragott saját, 2022-es rekordjából (52.82).

Kós fő számában, 200 méter háton – amelyben nagymedencében olimpiai és világbajnok, 25 méteres pályán pedig tavaly a budapesti vb-n nyert aranyérmet – favorithoz méltóan a legjobb idővel (1:51.33 p) került a fináléba.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Carmelben szerepelnek az úszók, jövő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny, a sorozat október 23. és 25. között Torontóban zárul.
 

 

