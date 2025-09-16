Nemzeti Sportrádió

Világkupaversenyeken is osztanának úszókvótákat a 2028-as olimpiára

Vágólapra másolva!
2025.09.16. 11:20
null
Fotó: Getty Images
Címkék
úszás World Aquatics 2028-as olimpia Los Angeles 2028
A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics tervei szerint a világkupa-sorozatban is lehet majd kvótákat szerezni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

A swimswam szakportál beszámolója szerint az ötkarikás játékokat megelőző évben a három európai vk-állomáson, amelyet egykori olimpiai színhelyeken rendeznének meg, az olimpiai programba bekerülő 50 méteres sprintszámokban – pillangón, mellen és háton, mivel a gyors eddig is szerepelt az olimpián – lehetne indulási jogot szerezni.

A jóváhagyásra váró tervek szerint egy vk-állomáson egy úszásnem sprintszámában bonyolítanának le olimpiai kvalifikációt érő küzdelmeket, a döntőkből a legjobb hat szerezne kvótát.

Úszásban Rio de Janeiróban 900, Tokióban 878, Párizsban 852 sportoló vehetett részt, Los Angelesben ez a szám 830 lesz.

 

úszás World Aquatics 2028-as olimpia Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Utánpótlássport
2025.09.13. 09:03

„Nagyon nagy kár volt azért a harmadik gólért” – Kós Hubert a válogatottat és Szoboszlait is dicsérte

Úszás
2025.09.11. 15:52

Csatlakozott a „doppingolimpia” mezőnyéhez a britek olimpiai ezüstérmes úszója

Úszás
2025.09.10. 21:27

Felavatták Dömötör Zoltán emléktábláját a róla elnevezett uszodánál

Vízilabda
2025.09.10. 18:20

Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

Úszás
2025.09.09. 18:11

Megállapodtak az évek óta húzódó ügyben, komoly összeget kapnak Hosszú Katinkáék

Úszás
2025.09.09. 17:34

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 10. rész, Egerszegi Krisztina

Egyéb egyéni
2025.09.08. 17:00

Ne hidd, hogy nem vagy képes rá! – Risztov Éva 40 éves

Képes Sport
2025.08.30. 07:06
Ezek is érdekelhetik