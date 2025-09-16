Világkupaversenyeken is osztanának úszókvótákat a 2028-as olimpiára

A swimswam szakportál beszámolója szerint az ötkarikás játékokat megelőző évben a három európai vk-állomáson, amelyet egykori olimpiai színhelyeken rendeznének meg, az olimpiai programba bekerülő 50 méteres sprintszámokban – pillangón, mellen és háton, mivel a gyors eddig is szerepelt az olimpián – lehetne indulási jogot szerezni.

A jóváhagyásra váró tervek szerint egy vk-állomáson egy úszásnem sprintszámában bonyolítanának le olimpiai kvalifikációt érő küzdelmeket, a döntőkből a legjobb hat szerezne kvótát.

Úszásban Rio de Janeiróban 900, Tokióban 878, Párizsban 852 sportoló vehetett részt, Los Angelesben ez a szám 830 lesz.