Úszás: Pápai Olivér újra vezéregyénisége a győri csapatnak

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2025.12.14. 15:57
úszás Pápai Olivér utánpótlás utánpótlássport Győri Úszó SE
Az utánpótláskorú úszók december eleji rövidpályás országos bajnoksága az UNI Győr átütő sikerét hozta: a klub nyerte a szakosztályok versenyét, az éremtáblán 41 éremmel, közte 15 arannyal végezve az élen, az abszolút legjobb versenyzőnek pedig a serdülőknél hét első és egy második helyet szerző Pápai Olivér bizonyult.

A decemberben 16 esztendős Pápai Olivér lépett elő az idei korosztályos rövidpályás ob legeredményesebb klubja, az UNI Győri ÚSE vezéregyéniségévé a hónap eleji, szegedi utánpótlás-csúcson, ahol

nemcsak a serdülőknél nyert toronymagasan, hanem a teljes rangsorban is első lett

azáltal, hogy nyolc számban indulva hét aranyérmet és egy ezüstöt úszott össze.

A roppant tehetséges fiatalember nem most keltette fel először a sportág történéseit nyomon követők figyelmét, a rivaldafényt azonban igazán akkor irányította magára, amikor

tavaly, a felnőtt ob-n 25 méteres medencében megnyerte a 400 méteres gyorsúszást,

,

megelőzve a Párizsban 10 kilométeren olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot is, és korosztályos csúccsal lett országos bajnok.

Az idén aztán elmaradt a várt folytatás, mert a balszerencse közbeszólt: márciusban légmell alakult ki nála, meg is kellett műteni, jó három hónap múlva kezdhette újra az edzéseket.

Sokáig csupán árnyéka volt önmagának,

mondta honlapunknak Petrov Árpád, a győriek vezetőedzője. – Ő lett a legeredményesebb egyéni versenyző, nemcsak a serdülő korosztályban, hanem a mezőny egészét tekintve is abszolút elsőként végzett úgy, hogy még számára idegen számokat is meg tudott nyerni.”

Okkal méltatta úszóját a szakember, aki kiemelte, hogy a hét arany mellett Olivér alapvetően gyorsúszó létére lett „leggyengébb” teljesítményével, 400 vegyesen ezüstérmes úgy, hogy életében harmadszor úszta le ezt a számot, miközben az egyéni parádézás mellett négy váltóban is dobogós helyezéshez segítette klubját.

Pillanatnyilag picivel előrébb tart, mint tavaly, most lehet gondolkodni azon, hogy a jövő évi célok közül mi felé kapaszkodjunk – tekintett előre Petrov Árpád. – 

Előtte persze kvalifikálni kell, utána meg ott, Dakarban jól úszni – ez a feladat.”

A vezetőedző elmondta még, hogy 2026-ban a kiemelt versenyek között lesz az áprilisi felnőtt magyar bajnokság, aztán az ifi Eb, s az ifjúsági olimpia előtt még beleférhet a programba az augusztusi, párizsi felnőtt Európa-bajnokság is, Olivér fő száma pedig a 200, a 400 és a 800 méteres gyors marad.

(Kiemelt képünkön: Pápai Olivér a „megszokott” helyen,  a dobogó felső fokán Forrás: kisalfold.hu)

