Nemzeti Sportrádió

Lőrincz Tamás célja a stabilitás és a kiszámíthatóság megőrzése

2026.07.14. 20:13
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Lőrincz Tamás (Fotó: Kovács Péter)
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Magyar Birkózók Szövetsége MBSZ Lőrincz Tamás
Lőrincz Tamás, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnökjelöltjének célja az évek óta meglévő stabilitás és kiszámíthatóság megőrzése.

„Az elmúlt öt évben szakmai igazgatóként nagy rálátásom volt az utánpótlás helyzetére, az egyesületek problémáira. Elnökségi tagként és szakmai bizottsági tagként nyomon követtem a szövetség munkáját, részt vettem azokban az edzői programokban, amiket a szövetség elindított az elmúlt években, és aminek én nagy hasznát látom” – nyilatkozta Lőrincz Tamás az M4 Sport csatornán.

Hangsúlyozta: szeretné a továbbiakban is folytatni azokat a programokat, amelyek az elmúlt években jól működtek, és amikből előnye származik a magyar birkózásnak.

„Tökéletes terv nincs, mindig lehet egy kicsit máshogy csinálni, úgyhogy ezeket finomítani fogjuk” – jegyezte meg.

Június 30-án derült ki, hogy az elnökjelöltséghez szükséges legalább húsz érvényes ajánlást – pontosan 61-et – csak az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg, így a jelölőbizottság őt javasolta felvenni az MBSZ pénteki elnökválasztó közgyűlésének jelölőlistájára.

Lőrincz elárulta: regionális központok kialakításában gondolkodik, mert erre nagyon jó példák vannak más sportágakban, de úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben az első és legfontosabb az egyesületeket övező stabilitás, a válogatottakat körülvevő kiszámíthatóság, valamint az akadémiai program megőrzése.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán megjegyezte, hogy mindhárom szakágból vár kvótákat, és bízik benne, hogy az olimpiáról éremmel fognak hazajönni.

Az elsősorban a szabadfogást érintő honosításokkal kapcsolatban elmondta, hogy az idei Európa-bajnokságon a szakágban az érmek körülbelül háromnegyedét honosított versenyző vagy a volt szovjet területről származó birkózó szerezte. Bacsa Péter vezetésével egy munkacsoport kialakított egy olyan szabálymódosítást, amivel „ezt az óriási honosítási hullámot igyekszik kivezetni a nemzetközi birkózásból”, de Lőrincz szerint jó néhány évig eltarthat, mire ez visszaáll a normális mederbe.

 

Magyar Birkózók Szövetsége MBSZ Lőrincz Tamás
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