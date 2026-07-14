Lőrincz Tamás célja a stabilitás és a kiszámíthatóság megőrzése

„Az elmúlt öt évben szakmai igazgatóként nagy rálátásom volt az utánpótlás helyzetére, az egyesületek problémáira. Elnökségi tagként és szakmai bizottsági tagként nyomon követtem a szövetség munkáját, részt vettem azokban az edzői programokban, amiket a szövetség elindított az elmúlt években, és aminek én nagy hasznát látom” – nyilatkozta Lőrincz Tamás az M4 Sport csatornán.

Hangsúlyozta: szeretné a továbbiakban is folytatni azokat a programokat, amelyek az elmúlt években jól működtek, és amikből előnye származik a magyar birkózásnak.

„Tökéletes terv nincs, mindig lehet egy kicsit máshogy csinálni, úgyhogy ezeket finomítani fogjuk” – jegyezte meg.

Június 30-án derült ki, hogy az elnökjelöltséghez szükséges legalább húsz érvényes ajánlást – pontosan 61-et – csak az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg, így a jelölőbizottság őt javasolta felvenni az MBSZ pénteki elnökválasztó közgyűlésének jelölőlistájára.

Lőrincz elárulta: regionális központok kialakításában gondolkodik, mert erre nagyon jó példák vannak más sportágakban, de úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben az első és legfontosabb az egyesületeket övező stabilitás, a válogatottakat körülvevő kiszámíthatóság, valamint az akadémiai program megőrzése.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán megjegyezte, hogy mindhárom szakágból vár kvótákat, és bízik benne, hogy az olimpiáról éremmel fognak hazajönni.

Az elsősorban a szabadfogást érintő honosításokkal kapcsolatban elmondta, hogy az idei Európa-bajnokságon a szakágban az érmek körülbelül háromnegyedét honosított versenyző vagy a volt szovjet területről származó birkózó szerezte. Bacsa Péter vezetésével egy munkacsoport kialakított egy olyan szabálymódosítást, amivel „ezt az óriási honosítási hullámot igyekszik kivezetni a nemzetközi birkózásból”, de Lőrincz szerint jó néhány évig eltarthat, mire ez visszaáll a normális mederbe.