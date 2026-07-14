Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: bejelentette Youri Tielemans szerződtetését a Manchester United

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.14. 20:17
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Youri Tielemans a Manchester United játékosa (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Youri Tielemans Premier League
A Manchester United hivatalos felületein bejelentette, hogy szerződtette az Aston Villától a 29 esztendős Youri Tielemanst.

 

Mint ismert, a Manchester United hétfőn bejelentette első nyári igazolását, a brazil Andrey Santost, aki a Chelsea-től érkezett a középpályára. Mivel Casemiro távozott, Manuel Ugarte sérült, az MU-ra pedig a Bajnokok Ligája-indulás miatt kettős terhelés vár, ezt a posztot ezen kívül is erősítenie kellett a csapatnak.

Az eredeti terv az Atlanta brazilja, Ederson volt, ám az üzlet meghiúsult, így jutott el az MU Youri Tielemansig, a vb-ről éppen csak hazatérő, 29 éves, 90-szeres belga válogatott középpályásig, aki sajtóhírek szerint 42 millió euró ellenében csatlakozik belga „vörös ördögként” a manchesteri „vörös ördögökhöz”.

Tielemans csodatiniként tűnt fel a csúcsfutballban, mégis most játszhat először igazán nagy klubnál. Karrierjét az Anderlechtben kezdte, onnan került a Monacóhoz, majd a Leicester Cityhez, amellyel úgy nyert FA-kupát, hogy ő szerezte a győztes gólt a döntőben. Az Aston Villához 2023-ban szerződött, a múlt idény végén Európa-ligát nyert vele. Bár 29 éves, még mindig erősítés lehet a manchesteri középpályán, mint box-to-box játékos.

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