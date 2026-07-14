Hivatalos: bejelentette Youri Tielemans szerződtetését a Manchester United

Mint ismert, a Manchester United hétfőn bejelentette első nyári igazolását, a brazil Andrey Santost, aki a Chelsea-től érkezett a középpályára. Mivel Casemiro távozott, Manuel Ugarte sérült, az MU-ra pedig a Bajnokok Ligája-indulás miatt kettős terhelés vár, ezt a posztot ezen kívül is erősítenie kellett a csapatnak.

Az eredeti terv az Atlanta brazilja, Ederson volt, ám az üzlet meghiúsult, így jutott el az MU Youri Tielemansig, a vb-ről éppen csak hazatérő, 29 éves, 90-szeres belga válogatott középpályásig, aki sajtóhírek szerint 42 millió euró ellenében csatlakozik belga „vörös ördögként” a manchesteri „vörös ördögökhöz”.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Tielemans csodatiniként tűnt fel a csúcsfutballban, mégis most játszhat először igazán nagy klubnál. Karrierjét az Anderlechtben kezdte, onnan került a Monacóhoz, majd a Leicester Cityhez, amellyel úgy nyert FA-kupát, hogy ő szerezte a győztes gólt a döntőben. Az Aston Villához 2023-ban szerződött, a múlt idény végén Európa-ligát nyert vele. Bár 29 éves, még mindig erősítés lehet a manchesteri középpályán, mint box-to-box játékos.