Nemzeti Sportrádió

Távozik a Ferencvárostól a tornász Székely Zója

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.01. 13:21
null
Székely Zója (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Székely Zója torna Ferencváros
Távozik a Ferencvárostól Székely Zója Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes tornász.

A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló szerdán Instagram-oldalán jelentette be, hogy távozik a zöld-fehérektől, arról azonban egyelőre nem írt, hogy hol folytatja pályafutását.

„Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól – áll Székely bejegyzésében, melyben megköszönte a szurkolóknak a támogatást. – Sajnos nem úgy alakult a történetem vége a Fradiban, ahogy azt elképzeltem. Az utolsó pillanatig azt gondoltam, hogy amikor az idő eljön, ebben a klubban fogom lezárni a tornász pályafutásom. Egy sérülés mindig nehéz időszak egy sportoló életében, ilyenkor még inkább számít az, hogy ki áll melletted. Úgy érzem, nem minden döntés tükrözte azt a bizalmat, amiben reménykedtem. Ennek ellenére – büszke vagyok rá, hogy ezt a klubot képviselhettem, és mindig mindent megtettem a sikerekért. Ezt mi sem mutatja jobban, mint, hogy az első női tornász lettem aki olimpián képviselhette a Fradit.”

A párizsi játékokon felemáskorláton szerepelt 23 éves tornász tavaly ősszel a jakartai világbajnokságon egyéni összetettben és felemáskorláton is fináléba jutott. Előbbi versenyen viszont mindkét térde megsérült, ami miatt fel kellett adnia a finálét, másnap mégis részt vett a szerdöntőben, melyben a leugrásnál rásérült a térdére és nyolcadik lett.
 

 

Székely Zója torna Ferencváros
Legfrissebb hírek

Kálnoki-Kiss Attila: A sport nem politikai terület, ezt szögezzük le

Egyéb egyéni
21 órája

Lisztes Krisztiánt az új idényre is kölcsönveszi a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.29. 15:27

Döntetlennel kezdte meg a Ferencváros az ausztriai edzőtábort

Labdarúgó NB I
2026.06.28. 20:03

Francia bírók az ETO FC és a Ferencváros nemzetközi kupanyitányán is

Bajnokok Ligája
2026.06.27. 20:39

Joseph: Megmutattuk, hogy nem véletlenül jutottunk ki a világbajnokságra

Foci vb 2026
2026.06.27. 11:36

NB I: francia igazolás a Fradinál, magyar válogatottak Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
2026.06.25. 13:18

FTC: egy belső megbeszélés sokkolta a férfi kézicsapatot

Kézilabda
2026.06.25. 10:35

Kiderült, pontosan mikor lépnek pályára a magyar kupacsapatok

Bajnokok Ligája
2026.06.23. 20:14
Ezek is érdekelhetik