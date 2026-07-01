Távozik a Ferencvárostól a tornász Székely Zója

A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló szerdán Instagram-oldalán jelentette be, hogy távozik a zöld-fehérektől, arról azonban egyelőre nem írt, hogy hol folytatja pályafutását.

„Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól – áll Székely bejegyzésében, melyben megköszönte a szurkolóknak a támogatást. – Sajnos nem úgy alakult a történetem vége a Fradiban, ahogy azt elképzeltem. Az utolsó pillanatig azt gondoltam, hogy amikor az idő eljön, ebben a klubban fogom lezárni a tornász pályafutásom. Egy sérülés mindig nehéz időszak egy sportoló életében, ilyenkor még inkább számít az, hogy ki áll melletted. Úgy érzem, nem minden döntés tükrözte azt a bizalmat, amiben reménykedtem. Ennek ellenére – büszke vagyok rá, hogy ezt a klubot képviselhettem, és mindig mindent megtettem a sikerekért. Ezt mi sem mutatja jobban, mint, hogy az első női tornász lettem aki olimpián képviselhette a Fradit.”

A párizsi játékokon felemáskorláton szerepelt 23 éves tornász tavaly ősszel a jakartai világbajnokságon egyéni összetettben és felemáskorláton is fináléba jutott. Előbbi versenyen viszont mindkét térde megsérült, ami miatt fel kellett adnia a finálét, másnap mégis részt vett a szerdöntőben, melyben a leugrásnál rásérült a térdére és nyolcadik lett.

