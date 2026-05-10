Torna: Szilágyi Nikolett gerendán ezüstérmes lett Várnában

Szilágyi Nikolett gerendán a második, Molnár Botond pedig ugrásban a harmadik helyen végzett a tornászok várnai World Challenge világkupaversenyén vasárnap.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint Szilágyi 12.700 ponttal lett második. A talajfináléban Péter Sára nyolcadikként zárt 11.500-zal.
„Nagyon örülök ennek az ezüstéremnek, számomra ez pályafutásom egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor úgy érzem, hogy még sokkal több van bennem, ezért ezt inkább egy fontos kiindulópontnak és előrelépésnek tekintem. Jó visszajelzés arról, hogy jó úton haladok, és folyamatosan fejlődöm. A verseny összességében nagyon jól alakult, kifejezetten jó érzés volt ilyen teljesítménnyel zárni” – mondta Szilágyi Nikolett.
Molnár 14.050 pontot kapott gyakorlatára, ezzel lett harmadik ugrásban. Nyújtón Závory Szilárd az ötödik (13.333), Kiss Balázs pedig a hetedik helyen végzett (12.100).
