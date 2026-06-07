Ijesztő üzenet a hétszeres olimpiai bajnoktól: Majdnem meghaltam...

A 29 éves, 23-szoros világbajnok klasszis – akinek két-két ezüstje és bronza is van az olimpiákról – közösségi odalán tett közzé egy rejtélyes és ijesztő posztot.

„Majdnem meghaltam a múlt hétvégén, de úgy tűnik, még nem jött el az időm. Ez volt életem legszörnyűbb élménye” – közölte anélkül, hogy részletezte volna a történteket.

A közösségi médiában ritkán szereplő sztár egyik fotóján a jobb karja látható, rajta három, kórházban használatos karkötővel. Néhány további képen vázákban álló virágok szerepelnek.

Mint kiderült, Biles férje, az Indianapolis Colts amerikaifutball-csapatát erősítő Jonathan Owens klubelfoglaltság miatt nem tartózkodott a lakhelyükön, amikor a rejtélyes eset történt.