Nemzeti Sportrádió

Két magyar döntős Taskentben a torna Challenge-vk-n

2026.05.22. 21:52
null
Kiss Balázs (Fotó: Facebook/Magyar Torna Szövetség)
Címkék
torna Kiss Balázs Zámbori Zala
Zámbori Zala korláton, Kiss Balázs nyújtón jutott be a vasárnapi döntőbe a tornászok taskenti Challenge-világkupaversenyén.


A magyar szövetség tájékoztatása szerint Zámbori magabiztos gyakorlatára 12.800 pontot kapott, és hetedik lett a pénteki selejtezőben. Nyújtón az elején hibázott, és így második számú tartalék. Kiss ezen a szeren 13.150 ponttal az előkelő második volt. Lólengésben egy hellyel maradt le a fináléról 13.250-nel, gyűrűn pedig a 12. helyen zárt.

Zámbori talajon 13., gyűrűn 14., lólengésben pedig a 17. lett.

 

torna Kiss Balázs Zámbori Zala
Legfrissebb hírek

Torna: Szilágyi Nikolett gerendán ezüstérmes lett Várnában

Torna
2026.05.10. 19:47

Torna: Bácskay Csenge inspirációs díjat kapott Amerikában

Torna
2026.05.08. 21:55

Nadia Comaneci: Az úttörők nem követik a trendeket, ők teremtik azokat

Torna
2026.05.08. 09:14

Kovács Zsófia ismét odaérne Európa, vagy akár a világ legjobb tornászai közé

Egyéb egyéni
2026.05.07. 11:33

Kovács Zsófia nyert felemás korláton a torna ob-n

Torna
2026.05.03. 17:49

Újra önálló felnőtt-csapatbajnokság a férfi tornászoknál

Torna
2026.04.29. 16:55

Berki Krisztián a Magyar Tornaszövetség általános elnökhelyettese lett

Torna
2026.04.11. 13:48

„A torna volt az életem” – Kéry Anikó hetvenéves

Torna
2026.03.31. 09:19
Ezek is érdekelhetik