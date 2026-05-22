Két magyar döntős Taskentben a torna Challenge-vk-n

Zámbori Zala korláton, Kiss Balázs nyújtón jutott be a vasárnapi döntőbe a tornászok taskenti Challenge-világkupaversenyén.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint Zámbori magabiztos gyakorlatára 12.800 pontot kapott, és hetedik lett a pénteki selejtezőben. Nyújtón az elején hibázott, és így második számú tartalék. Kiss ezen a szeren 13.150 ponttal az előkelő második volt. Lólengésben egy hellyel maradt le a fináléról 13.250-nel, gyűrűn pedig a 12. helyen zárt.
Zámbori talajon 13., gyűrűn 14., lólengésben pedig a 17. lett.
