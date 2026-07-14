„Tudtam, hogy nagy viták lesznek ebből” – Balogun az eltiltása felfüggesztéséről

„Elsőre boldogságot éreztem, hogy visszakerülök a csapatba, de ahogy elkezdtem végiggondolni az egészet, már tudtam, hogy nagy viták lesznek ebből – szemlézte a CBS Mornings Folarin Balogun-interjúját a The Athletic. – A csapattársaimon is érzékeltem némi feszültséget. Hiszen annyira szokatlan döntés volt. Ahogy közeledett a meccs, próbáltam kizárólag arra összpontosítani, de nehéz volt. Hangos volt a beszűrődő zaj, az ilyesmit nehéz kizárni.”

Mint emlékezetes, Raphael Claus játékvezető elsőre le sem fújta az esetet, és csak VAR-ellenőrzés után mutatta fel a piros lapot a bosnyák ellenfele, Tarik Muharemovic lábára lépő amerikai támadónak.

„Még csak nem is mondanám belépőnek – elevenítette fel Balogun, mi történt szerinte. – Teljesen sokkolt az ítélet, alighanem mindenki látta is rajtam. De el kellett fogadnom a döntést, maradt a drukkolás. Viszont ha egy szabálytalanság nem szándékos, szerintem nem lenne szabad piros lappal büntetni. Szerencsétlen szituáció volt, és a kelleténél nagyobb terhet rakott ránk.”

A teher igazából akkor lett nehéz, amikor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) – a döntést kritizálók szerint Donald Trump amerikai elnök nyomására – felfüggesztette Balogun eltiltását.

„Zavaros helyzet volt, mert a csapat nélkülem edzett, nélkülem készült a nyolcaddöntőre. Úgy volt, nekem marad a drukkeri szerep, segíteni szinten tartani a harci kedvet, aztán egy vagy két nappal a mérkőzés előtt jött a hír, hogy mégis játszhatok. Éppen a csapatbuszon ültünk edzésre tartva, amikor érkezett az infó a telefonunkra. Mindenki kiabálni kezdett, onnantól elég mozgalmas volt az utunk…”

Balogun úgy véli: bár az eltiltás felfüggesztése körüli vitát érzékelték, a csapat nem zavarodott össze, tudta kezelni a rendkívüli helyzetet.

„Belgium erős ellenfél volt, nehéz meccset vívtunk, és bár sokakban felvetődött, hogy esetleg nem voltunk kellőképpen koncentráltak, azt kell mondjam, hogy én belülről teljes összpontosítást érzékeltem – folytatta Balogun, aki az addigi remek szereplést beárnyékoló sima kiesés (1–4) ellenére így összegzett: – Nagyszerű érzés, hogy részese lehettem ennek az élménynek, képesek voltunk magunk mögé állítani az egész országot. Ez volt a vágyunk az első pillanattól fogva. Rengeteg drukkert, köztük nagyon sok gyereket hozott lázba a világbajnokság, kiváltság, hogy ebben nekem is jutott szerep.”