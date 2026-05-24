Ritmikus gimnasztika: az oroszok saját zászlójukat használhatják az Eb-n

Korábban úgy volt, hogy az oroszok semleges színekben versenyezhetnek a jövő heti Eb-n, amelynek Várna ad otthont szerdától vasárnapig. A kontinentális szövetség engedménye előtt a Nemzetközi Tornaszövetség (World Gymnastics) végrehajtó bizottsága feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat, és engedélyezte számukra a zászló és himnusz használatát.

A World Gymnastics 2022 márciusában, kevéssel az ukrajnai háború kitörése után felfüggesztette Oroszország – és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország – tornászainak részvételét a világszövetség égisze alatt zajló eseményeken. A nemzetközi szövetség 2024-ben enyhítette a szankciókat, lehetővé téve mindkét ország sportolói számára, hogy semlegesként induljanak, bár a csapatversenyekből kizárták őket.