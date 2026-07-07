Nemzeti Sportrádió

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

2026.07.07. 17:23
Fotó: Getty Images
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Oroszország NOB eltiltás
Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

 

Oroszország NOB eltiltás
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