Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.