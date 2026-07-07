Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.
A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.
Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.
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