Az IIHF szeptemberben ismét foglalkozik az orosz hokisok esetleges visszatérésével

Továbbra is napirenden van a Nemzetközi Jégkorongszövetségnél az orosz csapatok esetleges nemzetközi visszatérése. Luc Tardif, az IIHF elnöke távozik posztjáról, de bárki legyen is az utódja, foglalkoznia kell a témával, mivel a fegyelmi bizottság úgy határozott, hogy mostantól versenyről versenyre kell megvizsgálni az oroszok szereplésének lehetőségét.

Az IIHF már közzétette a jövő évi férfi felnőtt-elitvilágbajnokság csoportbeosztását, az oroszokat és a szintén eltiltott fehéroroszokat nem sorolták be. A májusi svájci vb-n benn maradó magyarok Düsseldorfban Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán csapatával találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje esik ki a divízió I/A-ba.