Nemzeti Sportrádió

Az IIHF szeptemberben ismét foglalkozik az orosz hokisok esetleges visszatérésével

2026.06.09. 16:56
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Ilyet már régen láttunk: orosz hokisok a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Oroszország Nemzetközi Jégkorongszövetség Fehéroroszország jégkorong IIHF
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) a szeptemberi tisztújító kongresszusán ismét foglalkozik az orosz csapatok esetleges nemzetközi visszatérésével.

Továbbra is napirenden van a Nemzetközi Jégkorongszövetségnél az orosz csapatok esetleges nemzetközi visszatérése. Luc Tardif, az IIHF elnöke távozik posztjáról, de bárki legyen is az utódja, foglalkoznia kell a témával, mivel a fegyelmi bizottság úgy határozott, hogy mostantól versenyről versenyre kell megvizsgálni az oroszok szereplésének lehetőségét.

Az IIHF már közzétette a jövő évi férfi felnőtt-elitvilágbajnokság csoportbeosztását, az oroszokat és a szintén eltiltott fehéroroszokat nem sorolták be. A májusi svájci vb-n benn maradó magyarok Düsseldorfban Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán csapatával találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje esik ki a divízió I/A-ba.

 

Oroszország Nemzetközi Jégkorongszövetség Fehéroroszország jégkorong IIHF
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