Továbbra sem vehetnek részt az európai kupákban az orosz labdarúgócsapatok

A tiltás fenntartásáról a TASZSZ adott hírt, azt írva, hogy az orosz együttesek nincsenek rajta a 2026–2027-es idény európai kupaszereplőinek listáján, amelyet az UEFA tett közzé.

Az orosz állami hírügynökség anyaga szerint az „orosz válogatott felfüggesztése is folyamatos”.

Oroszország a 28. helyen áll a kontinentális szövetség ranglistáján, amely alapján elvben négy klubot indíthatott volna az európai kupákban. Az orosz csapatokat és válogatottakat az UEFA és a nemzetközi szövetség, a FIFA 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után tiltotta el a tornáin való részvételtől.