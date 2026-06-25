Nemzeti Sportrádió

FIFA: az U15-ös vb-n térhetnének vissza az oroszok

2026.06.25. 21:58
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Oroszország U15-ös labdarúgó-világbajnokság Azerbajdzsán
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy az októberben sorra kerülő U15-ös labdarúgó-világbajnokságon térhetnének vissza Oroszország labdarúgói a nemzetközi porondra,

Az első alkalommal októberben sorra kerülő U15-ös labdarúgó-világbajnokságon és fesztiválon térhetne vissza Oroszország a nemzetközi porondra, miután a nemzetközi szövetség (FIFA) bejelentette, hogy minden tagországa számára nyitott a részvétel.

Az orosz válogatottak és klubok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt nemzetközi színtéren, és a FIFA később hiába próbált meg korosztályos csapatoknak engedélyt adni, több ország bojkottal fenyegetett.

A FIFA azt is közölte, hogy az idei tornán fiúk, a 2027-es viadalon lányok, majd 2028-tól két külön tornán fiúk és lányok is szerepelnek majd.

Az I. U15-ös vb-nek és fesztiválnak Azerbajdzsán ad otthont október 22. és 31. között.

 

Oroszország U15-ös labdarúgó-világbajnokság Azerbajdzsán
Legfrissebb hírek

Lukács Norbert: Megérte kilépni a komfortzónámból

Kosárlabda
2026.06.12. 11:34

World Sailing: az orosz junior vitorlázók visszatérhetnek

Egyéb egyéni
2026.06.10. 13:06

Az IIHF szeptemberben ismét foglalkozik az orosz hokisok esetleges visszatérésével

Jégkorong
2026.06.09. 16:56

Továbbra sem vehetnek részt az európai kupákban az orosz labdarúgócsapatok

Minden más foci
2026.06.07. 11:38

Győzelem Azerbajdzsán ellen, a magyar női labdarúgó-válogatott feljutott a B-ligába a vb-selejtezőben

Magyar válogatott
2026.06.05. 17:53

A Nemzetközi Vívószövetség feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat

Egyéb egyéni
2026.06.03. 10:13

Ritmikus gimnasztika: az oroszok saját zászlójukat használhatják az Eb-n

Torna
2026.05.24. 14:01

Újra használhatják zászlójukat és himnuszukat az orosz tornászok

Torna
2026.05.18. 13:12
Ezek is érdekelhetik