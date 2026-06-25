FIFA: az U15-ös vb-n térhetnének vissza az oroszok

Az első alkalommal októberben sorra kerülő U15-ös labdarúgó-világbajnokságon és fesztiválon térhetne vissza Oroszország a nemzetközi porondra, miután a nemzetközi szövetség (FIFA) bejelentette, hogy minden tagországa számára nyitott a részvétel.

Az orosz válogatottak és klubok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt nemzetközi színtéren, és a FIFA később hiába próbált meg korosztályos csapatoknak engedélyt adni, több ország bojkottal fenyegetett.

A FIFA azt is közölte, hogy az idei tornán fiúk, a 2027-es viadalon lányok, majd 2028-tól két külön tornán fiúk és lányok is szerepelnek majd.

Az I. U15-ös vb-nek és fesztiválnak Azerbajdzsán ad otthont október 22. és 31. között.