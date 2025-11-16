Egy-egy magyar arany- és bronzérem született az aerobik Eb-n

A Magyar Tornaszövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Fejér Fruzsina, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Himmel Tünde, Goda Kamilla, Mikulecz András alkotta aerodance csapat azzal a gyakorlattal szerezte meg az aranyérmet, amellyel a világjátékokon is az élen végzett. Ebben a számban Magyarország négy éve veretlen.

A Kőnig, Lőcsei, Fejér, Himmel, Mikulecz összetételű aerobik csoport az olaszok és a románok mögött lett harmadik.

„Fantasztikus sorozaton vagyunk túl. Magyarország aerodance-ben két világjátékokon, két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon nem talált legyőzőre. Úgy, hogy az összetétel természetesen változott az évek során” – mondta Sinkó Andrea, a csapat egyik felkészítője.