Torna: Kis Dominik 20. lett egyéni összetettben az ifjúsági vb-n

Ahogyan pénteken beszámoltunk róla, a Kis Dominik, Sas Nándor, Hamza-Vargity Bence alkotta fiú tornászválogatott 151.029 ponttal tizedik lett a csapatversenyben a Fülöp-szigeteken zajló ifjúsági vb-n. Egyéni összetettben a magyarok közül Kis érte el a legjobb pontszámot 75.097-tel, így az utolsó helyen, de ő is bekerült a 24 fős fináléba, amelyben 75.132 ponttal zárt, így a 20. helyen fejezte be a szereplést. Az aranyérmet az orosz Arsenii Dukhno szerezte meg.

(Kiemelt képünkön balról a második: Kis Dominik Forrás: MATSZ)