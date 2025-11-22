Nemzeti Sportrádió

Torna: Kis Dominik 20. lett egyéni összetettben az ifjúsági vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 17:50
null
Címkék
Kis Dominik torna utánpótlás utánpótlássport
Kis Dominik a huszadik helyen zárt az egyéni összetett döntőben az ifjúsági tornászok manilai világbajnokságán.

Ahogyan pénteken beszámoltunk róla, a Kis Dominik, Sas Nándor, Hamza-Vargity Bence alkotta fiú tornászválogatott 151.029 ponttal tizedik lett a csapatversenyben a Fülöp-szigeteken zajló ifjúsági vb-n. Egyéni összetettben a magyarok közül Kis érte el a legjobb pontszámot 75.097-tel, így az utolsó helyen, de ő is bekerült a 24 fős fináléba, amelyben 75.132 ponttal zárt, így a 20. helyen fejezte be a szereplést. Az aranyérmet az orosz Arsenii Dukhno szerezte meg.

(Kiemelt képünkön balról a második: Kis Dominik Forrás: MATSZ)

Kis Dominik torna utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: Petrovszki Áron és Gachályi Gréta a juniorbajnok párbajtőrben

Utánpótlássport
11 órája

Asztalitenisz: kezdődik a korosztályos világbajnokság Kolozsváron

Utánpótlássport
13 órája

Tekvondó: Salim Kamilah egy menetre volt az aranyéremtől

Utánpótlássport
21 órája

Gerevich-díj: Halla Péter nem csak a bajnokokkal foglalkozik szívesen

Utánpótlássport
23 órája

Kuhárszky Zoltán: Edzőként tudnom kell a játékosom fejével gondolkodni

Utánpótlássport
2025.11.21. 20:48

Jégkorong: Fehér Kolos remekel a német U20-as bajnokságban

Utánpótlássport
2025.11.21. 18:12

Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.11.21. 10:50

Gerevich-díj: Turi Varga Zsuzsannának a Kőér utca a szentély

Utánpótlássport
2025.11.21. 09:02
Ezek is érdekelhetik