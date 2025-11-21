Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n
Tizedik helyen végzett a fiúcsapat, míg legjobb magyarként Kis Dominik bejutott az egyéni összetett döntőjébe az ifjúsági tornászok manilai világbajnokságán.
A Kis Dominik, Sas Nándor, Hamza-Vargity Bence alkotta fiú tornászválogatott 151.029 ponttal tizedik lett a csapatversenyben a Fülöp-szigeteken zajló ifjúsági vb-n. Az élen a kínaiak végeztek (163.095), megelőzve a japánokat (162.429) és az amerikaiakat (162.329).
Egyéni összetettben a magyarok közül Kis Dominik érte el a legjobb pontszámot 75.097-tel, amellyel a 28. helyet szerezte meg, és mivel nemzetenként csak két-két versenyző juthat be a fináléba, így az utolsó helyen, de ő is bekerült a 24 fős fináléba.
Hamza-Vargity Bence a 36. (73.732), míg Sas Nándor a 45. (73.031) helyen zárt. A szerenkénti finálékba egyik magyar versenyzőnek sem sikerült bejutnia.
(Kiemelt kép forrása: MATSZ)
Legfrissebb hírek
Birkózás: eredményes évet zárt a hazai utánpótlás
Utánpótlássport
2025.11.20. 19:19
Utánpótlás-konferencia: már csak 13 nap!
Utánpótlássport
2025.11.20. 18:09
Ezek is érdekelhetik