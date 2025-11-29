Nemzeti Sportrádió

Az orosz tornászok semlegesként indulhatnak az európai versenyeken

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.11.29. 11:20
Illusztráció: Getty Images
torna cselgáncs orosz-ukrán háború
Az Európai Torna Szövetség (EG) engedélyezte, hogy az oroszok semleges színekben részt vegyenek a sportág kontinentális versenyein.

Ötven országból 46 vett részt a kérdésről rendezett pénteki szavazáson, és 27 igennel döntött az EG az oroszok javára.

A nemzetközi szövetség (FIG) már korábban hozzájárult, hogy az égisze alatt megrendezett versenyeken semlegesként az oroszok is megint rajthoz állhatnak.

Csütörtökön a budapesti székhelyű Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) döntött úgy, hogy ettől a hétvégétől ismét saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezhetnek az orosz dzsúdósok. Az IJF az olimpiai sportágak közül elsőként állította vissza az oroszok jogait, akik az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta csak semleges színekben és himnuszuk elhangzása nélkül indulhattak. Az új szabályozás a pénteken Abu-Dzabiban elrajtolt Grand Slamen lépett életbe.

 

