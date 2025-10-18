Mészáros Krisztofer: Az egyéni összetett a legfontosabb

– Kiderült az ég?

– Igen, hatszerezni fogok a világbajnokságon – válaszolta Mészáros Krisztofer, a vasárnap kezdődő jakartai vb-n induló magyar válogatott legjobb tornásza. – A bokám miatt volt némi bizonytalanság, de mert teljesen rendbe jött, indulhatok az egyéni összetett versenyben is.

– Milyen elvárásokkal?

– Szeretnék előrébb lépni, a legutóbbi vébén tizenegyedik voltam összetettben, a párizsi olimpián kilencedik, az a cél, hogy ennél jobb helyen zárjak Jakartában. És ha nagyon szépen és már-már tökéletesen bemutatom a gyakorlataimat a selejtezőben, négy szeren is van esélyem arra, hogy „becsusszanjak” a fináléba.

– Új szabályrendszer lépett életbe az év elején, már kevesebb elemet lehet beletenni egy-egy gyakorlatba, vagyis például a kivitelezés még nagyobb szerepet kaphat, mint korábban. Hogy tetszik önnek az új rendszer?

– Sokáig azt gondoltuk, nekem ez jó lehet, sőt, én még mindig így gondolom, ám azzal azért nem könnyű szembesülni, hogy néha magasabb pontszámot kap a gyakorlatára az, aki csak végigcsinálja, mint az, aki szépen hajtja végre. A szubjektivitás ugyanúgy fontos tényezője maradt a sportágnak.

– Ezt hogyan viseli?

– Annyival jobbnak kell lennem a többieknél, hogy ez ne legyen kérdés, annyival szebb gyakorlatokat kell csinálnom, hogy a versenyek végén ne érezzünk olyat, amit eddig többször. Sokszor megkérdezem ilyenkor magamtól, miért kap több pontot az, aki szerintem rosszabb gyakorlatot csinált, mint én – sokszor rögtön tudom a választ: a másik korábban volt már világbajnok vagy éppen olimpiai dobogós. Úgyhogy nincs mese, Los Angelesig el kell jutnom idáig nekem is: a 2028-as olimpián akkor érhetek el jó eredményt, ha az addigi vébéken és Eb-ken elért eredmények esetemben is hoznak némi pluszt a bírók szemében.

– Párizs után nem sokkal kijelentette, leginkább csak a következő olimpia motiválja, addig minden verseny, még a világ- és Európa-bajnokság is csak felkészülési állomás. Azt is mindig hangsúlyozza, hogy rangot jelent hatszerezni, vagyis Los Angeles kapcsán is gondolkozik az egyéni összetettben – van olyan szer, amelyik e tekintetben még „billeg” kicsit?

– A gyűrű. A másik ötöt jónak mondanám, de gyűrűn már nagyon elvárnék magamtól még egy erőelemet, ugyanakkor okosan kell dolgoznunk, hiszen a gyűrűhöz erősödnöm kell, felszednem némi izmot, ám figyelnünk kell, hogy ez ne menjen például a lólengés rovására, hiszen ott a szép körökhöz és az eleganciához nem lenne jó néhány pluszkiló.

– A ló magyarként kötelezi?

– Kiskoromban sokan és sokszor mondták, milyen szép köröket csinálok a lovon, meg azt is, milyen elegánsan mutatom be a nehéz elemeket a szeren, és bár ez manapság is így van, az összetett eredményhez stabil lólengés kell, vagyis addig nem erőltetem a nehezebb gyakorlatot, míg nagy benne a kockázat, nehogy rámenjen az egyéni összetettem. Utóbbi a legfontosabb, de Los Angelesig szeretnék eljutni odáig, hogy talajon, lovon, korláton és nyújtón is döntőre esélyes gyakorlatom legyen.

– Ha ez így lesz, az egyéni összetettben elég magasra juthat… Úgy tűnik, mentálisan is jó állapotban, tele önbizalommal vág neki ennek a vébének.

– E tekintetben nincsenek nehézségeim, hiszen van egy Istenem, aki leveszi az ilyen terheket a vállamról, úgyis az történik, amit ő akar. Természetesen sokat dolgoztam és fogok dolgozni a jó eredményekért, ám néhány éve tudatosult bennem, a tehetséget Isten adta nekem, és szeretné, ha ezt jól használnám – amikor elérek egy-egy jó eredményt, örülök, de sosem tulajdonítom csak a magaménak, hiszen nélküle nem is léteznék.