Nemzeti Sportrádió

Végleges a magyar férfi és női keret a torna-vb-re

Vágólapra másolva!
2025.10.03. 10:46
null
Székely Zója is kerettag (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Címkék
Székely Zója Mészáros Krisztofer torna-vb
Véglegessé vált az magyar férfi és női válogatott keret, amely az október 19. és 25. között Indonézia fővárosában, Jakartában sorra kerülő torna-világbajnokságra utazik.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs, a nőknél pedig Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili és Péter Sára indul a sportág ez évi fő versenyén. A csapat október 13-án indul Jakartába.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány a magyar szövetség pénteki hírlevelében hangsúlyozta, hogy a csapatépítés és az összetartás most is elsődleges szempont.

„Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyez majd, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugráson és talajon mutathatja be gyakorlatát. Ez a felállás biztosítja, hogy minden szeren legyen erős magyar induló. A legfontosabb célunk, hogy a lányok biztonságosan, hiba nélkül mutassák be gyakorlataikat, és közben építsük a jövő csapatát.”

Hozzátette: Európában Czifra már a legjobb korlátosok közé tartozik, de Ázsia és Amerika mezőnye kiszámíthatatlan.

„Kovács Zsófia és Bácskay Csenge hiányzik, de bízom benne, hogy hamarosan újra velük együtt lesz teljes a válogatott” – mondta a sérülésből lábadozó két versenyzőről.

Kovács István férfi szövetségi kapitány már a múlt heti, szombathelyi Challenge világkupa után ismertette a keretet.

„Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs képviseli a magyar színeket. A szereposztásról még korai beszélni, ezt közvetlenül a vb előtt tudjuk véglegesíteni. Ebben az évben nincs csapatverseny, így minden egyéni szereplés különösen nagy értékű” – jegyezte meg.

Székely Zója Mészáros Krisztofer torna-vb
Legfrissebb hírek

Torna: megvan a női vb-csapat

Torna
2025.09.28. 18:38

A magyar tornászok szombati szombathelyi termése: egy arany és két ezüst

Torna
2025.09.27. 19:19

Torna: Szombathelyen dől el, kik indulhatnak a vb-n

Torna
2025.09.25. 19:05

Torna: tisztul a kép a vb-t illetően

Egyéb egyéni
2025.09.21. 16:26

Két hely foglalt, kettő még szabad – harc a vb-csapatba kerülésért

Torna
2025.08.16. 12:04

Egyetemi világjátékok: Székely Zója ezüst-, Palkovits István bronzérmes

Egyéb egyéni
2025.07.26. 22:16

Torna Eb: Mészáros Krisztofer hatodik lett nyújtón

Torna
2025.05.31. 17:13

Elkényeztették a labdarúgás szerelmeseit az idei BL-döntős csapatok; Mészáros Krisztofer a történelmi Eb-érméről

E-újság
2025.05.30. 23:52
Ezek is érdekelhetik