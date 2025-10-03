Végleges a magyar férfi és női keret a torna-vb-re

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs, a nőknél pedig Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili és Péter Sára indul a sportág ez évi fő versenyén. A csapat október 13-án indul Jakartába.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány a magyar szövetség pénteki hírlevelében hangsúlyozta, hogy a csapatépítés és az összetartás most is elsődleges szempont.

„Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyez majd, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugráson és talajon mutathatja be gyakorlatát. Ez a felállás biztosítja, hogy minden szeren legyen erős magyar induló. A legfontosabb célunk, hogy a lányok biztonságosan, hiba nélkül mutassák be gyakorlataikat, és közben építsük a jövő csapatát.”

Hozzátette: Európában Czifra már a legjobb korlátosok közé tartozik, de Ázsia és Amerika mezőnye kiszámíthatatlan.

„Kovács Zsófia és Bácskay Csenge hiányzik, de bízom benne, hogy hamarosan újra velük együtt lesz teljes a válogatott” – mondta a sérülésből lábadozó két versenyzőről.

Kovács István férfi szövetségi kapitány már a múlt heti, szombathelyi Challenge világkupa után ismertette a keretet.

„Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs képviseli a magyar színeket. A szereposztásról még korai beszélni, ezt közvetlenül a vb előtt tudjuk véglegesíteni. Ebben az évben nincs csapatverseny, így minden egyéni szereplés különösen nagy értékű” – jegyezte meg.