Mészáros Krisztofer: két döntőbe is bejutott a világbajnokságon

Mészáros Krisztofer korláton a jakartai torna-világbajnokság férfi selejtezõjében (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)

Vasárnap hat, hétfőn két csoport küzdelmeit rendezték meg a jakartai világbajnokságon – ennek végén kialakult, hogy a férfiak között kik jutottak be az egyéni összetett döntőjébe és a szerenkénti finálékba.

A négy magyar, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs vasárnap a harmadik csoportban lépett a szerekhez, bár mindannyian rontottak, vagyis nem zárhatták elégedetten a napot, a hétfő mégis hozott némi örömöt, hiszen az eredmények összesítésekor kiderült: Mészáros bejutott az egyéni összetett döntőjébe (amelyben a selejtezők legjobb 24 tornásza léphet ismét pódiumra), és ott lesz talajon is a szerenkénti fináléban (amelyben a legjobb nyolc gyakorlatozhat ismét.)

Az sem elképzelhetetlen, hogy lesz másik magyar is az egyéni összetett döntőjében, hiszen Tomcsányi Benedek első számú tartalék, vagyis visszalépés esetén ő juthat lehetőséghez.

A férfiak egyéni összetett döntőjét szerdán rendezik meg Jakartában, kezdés magyar idő szerint 13.30 órakor, a talaj szerenkénti fináléjára pedig a pénteki programban kerül sor magyar idő szerint 9-kor.

Hétfőn egyébként elkezdődött a nők selejtezője is: a tízből három csoportot bonyolítottak le, kedden pedig jön a folytatás, az utolsó felvonásban a magyarokkal, itteni idő szerint 15 órától – Mayer Gréta és Székely Zója mind a négy szeren, Czifra Bettina Lili felemás korláton és gerendán, Péter Sára ugrásban és talajon lép pódiumra.

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA

Selejtező

Férfiak

Egyéni összetett

1. Hasimoto Dajki (japán) 83.065, 2. Seifer (svájci) 82.499, 3. Csang Po-heng (kínai) 82.331, …15. Mészáros Krisztofer 77.699, …25. Tomcsányi Benedek 75.299 – Mészáros bejutott az egyéni összetett döntőjébe. Talaj: 1. Jake Jarman (brit) 14.700, 2. Yulo (Fülöp-szigeteki) 14.566, 3. Nelson (amerikai) 14.300, …6. Mészáros 13.966, …27. Závory Szilárd 13.233, …51. Tomcsányi 12.666 – Mészáros bejutott a szerenkénti döntőbe

Lólengés

1. Nariman Kurbanov (kazah) 14.700, 2. Hong Jan-ming (kínai) 14.600, 3. Hoopes (amerikai) 14.566, …61. Mészáros 12.233, …75. Tomcsányi 11.800, …98. Kiss Balázs 10.966

Gyűrű

1. Lan Hszin-jü (kínai) 14.766, 2. Whittenburg (amerikai) 14.700, 3. Csang Po-heng 14.600, …30. Mészáros 12.900, …38. Tomcsányi 12.733, …64. Kiss 11.866

Ugrás

2 ugrás

1. Yulo 14.750, 2. Davtjan (örmény) 14.566, 3. Csepurnij (ukrán) 14.316, …26. Závory 13.416

1 ugrás (egyéni összetetthez)

1. Yulo 14.900, …62. Tomcsányi 13.300, …101. Mészáros 12.400

Korlát: 1. Cou Jing-jüan (kínai) 15.466, 2. Oka (japán) 14.533, 3. Csunogai (japán) 14.500, …12. Mészáros 14.100, …59. Tomcsányi 12.300, …64. Závory 12.166

Nyújtó: 1. Csunogai 14.800, 2. Fraser (brit) 14.533, 3. Hasimoto (japán) 14.400, …51. Tomcsányi 12.500, …65. Mészáros 12.100, …74. Závory 11.866