A Nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt az izraeli tornászok ügye

Az elmúlt napokban több fejlemény is napvilágot látott Izrael részvételével kapcsolatban a 2025-ös világbajnokságon, amelyet Jakartában (Indonézia) rendeznének. A téma már komoly vitákat váltott ki a közösségi médiában is, és a döntés különösen profán az izraeli-palesztin béke aláírásának idején.

Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) alapszabályának 26.4-es cikke („Vízumokra vonatkozó biztosítékok” rendelkezése) kimondja, hogy a házigazda ország köteles vízumot biztosítani minden tagföderáció sportolóinak és hivatalos delegáltjainak, függetlenül a két ország diplomáciai viszonyától. Ez természetesen vonatkozik az Izraeli Tornaszövetség (IGF) versenyzőire is. Más kérdés, hogy ez a kötelezettség jogilag nem érvényesíthető egy szuverén állammal szemben, hiszen FIG nem hatóság. A helyszínválasztásról csak annyit, hogy a FIG hosszú bizonytalakodás után ítélte oda a rendezési jogot Indonéziának, mivel más országok nem nagyon jelentkeztek házigazdának.

Indonézia egy többségében muszlim ország, amely nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. A hírek szerint Indonézia először megadta a vízumokat az izraeli delegáció tagjainak, ám belpolitikai tiltakozások hatására az utolsó pillanatban visszavonták azokat. Eközben az Israeli Tornaszövetség (IGF) az Instagramon bejelentette, hogy beadvánnyal élt a FIG ellen a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS). A panasz pontos tartalma nem nyilvános, mivel a CAS csak az ítéleteket hozza nyilvánosságra, a beadványokat nem. A közlemény alapján azonban valószínű, hogy az IGF azt állítja: a FIG ismét megszegte saját szabályait. Hogy miért ismét? Érdemes felidézni az 1974-es esetet: akkoriban a világbajnokságot Bulgáriában rendezték volna, az ország azonban megtagadta a vízumot a dél-afrikai apartheid rendszer sportolóitól. A FIG elnöksége emiatt törölte az eseményt – ám a kommunista blokk és afrikai országok többségben lévő tanácsa felülbírálta a döntést.

Így a világbajnokságot mégis megrendezték Bulgáriában, de Dél-Afrika nélkül. Ez az eset máig precedensként szolgálhat – és most úgy tűnik, hogy a történelem megismételheti önmagát.

A friss hírek szerint a Nemezetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfő estig adott határidőt a Nemzetközi Tornaszövetségnek (FIG), hogy válaszoljon az Izraeli Tornaszövetség (IGF) beadványára. Mivel a határidő rendkívül rövid, a legtöbb jogász arra következtet, hogy a CAS szabályzatának R37. cikke alapján az Izraeli Tornaszövetség ideiglenes intézkedést kap a CAS-tól, amely kötelezheti a FIG-et, hogy engedje indulni az izraeli sportolókat. A másik lehetőség az, hogy a CAS elutasítja az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, és az ügy rendes eljárásba kerül. A rendes CAS-választottbírósági eljárások hónapokig, sőt, akár évekig is eltarthatnak. Ez idő alatt az izraeli sportolók nem vehetnek részt a világbajnokságon, a versenyt tehát nélkülük rendeznék meg.

Az első ízben Indonéziában rendezendő tornászvilágbajnokságon a magyar küldöttség a nőknél Székely Zója és Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili és Péter Sára, a férfiaknál pedig Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs összeállításban képviseli a magyar színeket és a mieink ma, azaz október 13-án utaztak el a jakartai világeseményre.