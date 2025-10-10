Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: az izraeliek nem utazhatnak be Indonéziába

2025.10.10. 10:59
Izraeli tornászok nem utazhatnak be Indonéziába, így nem vehetnek részt a jövő vasárnap kezdődő jakartai világbajnokságon.

A helyi sportági szövetség pénteken arról számolt be, hogy a nemzetközi szövetség (FIG) elfogadja az illetékes indonéz hatóság döntését, amellyel elutasította az izraeliek vízumkérelmét.

A kormány részéről azzal indokolták az elutasítást, hogy Indonézia – a legnépesebb muszlim többségű ország – és Izrael között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, és ez addig így marad, amíg utóbbi nem ismeri el szabad és szuverén államként Palesztinát.

Raja Sapta Oktohari, az Indonéz Olimpiai Bizottság elnöke közölte, vállalják az összes fejleményt, amely a vízumkérelmek elutasításából következik. A délkelet-ázsiai ország korábban jelezte, hogy érdeklődik a 2036-os nyári játékok rendezése iránt.

Két és fél éve, 2023 márciusában a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megvonta Indonéziától az U20-as labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, mivel két kormányzó is jelezte, ellenzi az izraeliek részvételét. Ugyancsak 2023-ban, júliusban Indonézia turisták körében kedvelt szigete, Bali egy hónappal a tervezett időpont előtt mondta le a strand világjátékok megrendezését. Hivatalosan pénzügyi nehézségekre hivatkozott, de a helyi média a kormányzónak az izraeli delegáció fogadásával kapcsolatos vonakodásáról számolt be.

A magyar válogatott nyolc versenyzővel vesz részt a vb-n: a férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs, a nőknél pedig Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili és Péter Sára indul a sportág ez évi fő versenyén.

 

