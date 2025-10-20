Torna: Mészáros Krisztofer egyéni összetettben és talajon is döntős a vb-n

Vasárnap hat, hétfő két csoport küzdelmeit rendezték meg a jakartai világbajnokságon – ennek a végén kialakult, hogy a férfiak között kik jutottak be az egyéni összetett döntőjébe és a szerenkénti finálékba.

A négy magyar, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs vasárnap a harmadik csoportban lépett a szerekhez, s bár mindannyian rontottak, vagyis nem zárhatták elégedetten a napot, a hétfő mégis hozott némi örömöt, hiszen az eredmények összesítésekor kiderült, hogy Mészáros bejutott az egyéni összetett döntőjébe (itt a selejtezők legjobb 24 tornásza léphet ismét pódiumra), és ott lesz talajon is a szerenkénti fináléban (itt a legjobb nyolc gyakorlatozhat ismét).

Az sem elképzelhetetlen, hogy lesz még másik magyar is az egyéni összetett döntőjében, hiszen Tomcsányi Benedek első számú tartalék, vagyis egy esetleges visszalépés esetén ő juthat lehetőséghez.

A férfiak egyéni összetett döntőjét szerdán rendezik Jakartában (kezdés magyar idő szerint 13.30 órakor), míg a talaj szerenkénti fináléjára a pénteki programban kerül sor (kezdés magyar idő szerint 9-kor).

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA

SELEJTEZŐ

FÉRFIAK

Magyar érdekeltségű eredmények

Egyéni összetett

1. Hashimoto Dajki (japán) 83.065, 2. Noé Seifer (svájci) 82.499, 3. Csang Po-heng (kínai) 82.331, …15. Mészáros Krisztofer 77.699, …25. Tomcsányi Benedek 75.299 – Mészáros bejutott az egyéni összetett döntőjébe

Talaj

1. Jake Jarman (brit) 14.700, 2. Carlos Edriel Yulo (fülöp-szigeteki) 14.566, 3. Kameron Nelson (amerikai) 14.300, Mészáros Krisztofer 13.966 – Mészáros bejutott a szerenkénti döntőbe