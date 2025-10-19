Torna-vb: rontásokkal „tarkított” nap

A harmadik csoportban, magyar idő szerint vasárnap délelőtt lépett a szerekhez négy tornászunk a jakartai világbajnokságon a férfiak selejtezőjében, amely kétnaposra nyúlik, hiszen az első nap hat csoportja után további kettőre hétfőn kerül sor, s csak ez után alakul ki az egyéni összetett döntő, valamint a szerenkénti finálék „összetétele”.

E tekintetben tehát végleges eredményről még nem számolhatunk be, arról azonban igen, hogy ez a vasárnap biztos, hogy nem vonul be a férfi tornasportunk aranykönyvébe, hiszen mind a négy magyar rontott – akadt, akik két nagyobbat is…

Ketten indultak mind a hat szeren, s kezdjük az egyszerűbbel, nevezetesen azzal, hogy Tomcsányi Benedek többé-kevésbé megcsinálta gyakorlatait, kivéve a lólengést, arról ugyanis leesett. Akárcsak Mészáros Krisztofer és Kiss Balázs… (a vb-n egy szeren országonként három tornász indulhat).

A másik hatszeresünk, Mészáros Krisztofer a ló mellett nyújtón is hibázott, „kiszakadt” a nyújtott testű Kacsovból. Ugrása is inkább „piszkos” volt, gyűrűn hozta, amit tud, a talajjal sem volt túl nagy gond, mégis, leginkább csak a korlát kapcsán dicsérhető, hiszen az a gyakorlata csodaszépre sikeredett.

Kiss Balázs a lólengés mellett gyűrűn szerepelt, ott jól vizsgázott.

A vb-n első bálozó Závory Szilárd talajon, ugrásban és korláton nem hibázott, a Stalder-Tkacsov elemkombináció viszont nem sikerült, ő is leesett a szerről.

„Sajnos a vártnál több rontást hozott a nap” – kesergett Kovács István, a férfiválogatott szövetségi kapitány, megjegyzéséhez hozzátette azt is, hogy teljes mérleget természetesen csak a hétfő napon vonhatnak, amikor mind a nyolc csoport résztvevőnek meglesz a pontszáma.

Annyi biztos, hogy a két hatszerezőnknek a rontások ellenére is megvan az esélye az egyéni összetett döntőre, oda a legjobb 24 jut be, ám országonként csak kettő. Mészáros Krisztofer 77.699, Tomcsányi Benedek 75.299 ponttal zárta a napot – a vasárnapi hat csoport után előbbi a 12., utóbbi a 18. helyen áll (Mészáros talajon a hatodik, korláton a nyolcadik az első nap után).

A hétfői két csoport és némi szünet után, míg átrendezik a termet, a hölgyek veszik birtokukba a csarnokot, náluk tíz csoportba osztották az indulókat, ebből hármat megrendeznek még aznap, a további hetet pedig kedden – Mayer Gréta, Székely Zója, Czifra Bettina Lili és Péter Sára az utolsóban lép pódiumra (kezdés magyar idő szerint 15 órakor).