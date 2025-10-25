Nemzeti Sportrádió

Mészáros a világ élvonalába tartozik a kapitány szerint

Vágólapra másolva!
2025.10.25. 16:20
null
Kovács István, szövetségi kapitány (Fotó: MATSZ)
Címkék
torna Mészáros Krisztofer Kovács István
Kovács István, a magyar tornászválogatott szövetségi kapitánya szerint az egyéni összetett döntőjében világbajnoki 8. helyezett Mészáros Krisztofer a világ élvonalába tartozik.

„A selejtezőben a megszokottnál több rontás és pontatlanság csúszott be. Ennek ellenére összességében elégedett vagyok mindenkivel” – mondta a magyar szövetség szombati hírlevelében a szakvezető a Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Závory Szilárd összetételű csapat teljesítményéről.

Kovács hozzátette, Mészáros nyolcadik helye az egyéni összetett döntőben nagyszerű eredmény, és bizonyította, hogy a világ élvonalába tartozik, mint hat szeren versenyző tornász. A talajon elért hetedik helyezése szintén erős teljesítmény.

„Figyelembe véve, hogy sérüléssel készült, ha egészséges, még előrébb is végezhetett volna” – vélekedett. A kapitány rávilágított, hogy jövőre a zágrábi Európa-bajnokság és a rotterdami világbajnokság is olimpiai kvalifikációs verseny lesz.

„Erősítenünk kell a gyakorlatok nehézségi értékén és a kivitel pontosságán, mert ebben van még tartalék. Úgy látom, csapatban és egyéniben is képesek vagyunk további előrelépésre” – magyarázta. Hozzáfűzte, az Eb-n a legjobb 13 csapat közé kell kerülniük, hogy kvalifikáljanak a vb-re, ahol aztán a 24 közé jutás lesz a cél, ez az út vezet az olimpiára.

 

torna Mészáros Krisztofer Kovács István
Legfrissebb hírek

Torna-vb: Carlos Edriel Yulo 2021 után nyert ismét ugrásban

Egyéb egyéni
4 órája

Torna: Mészáros Krisztofer hetedik, Székely Zója nyolcadik lett a vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:28

Torna: Mayer Gréta a 18., Székely Zója megsérült a vb-n

Torna
2025.10.23. 16:08

Torna-vb: Mészáros Krisztofer nyolcadik egyéni összetettben

Torna
2025.10.22. 16:11

Torna-vb: három magyar döntős hely!

Torna
2025.10.21. 19:28

Mészáros Krisztofer: két döntőbe is bejutott a világbajnokságon

Torna
2025.10.21. 09:15

Torna: Mészáros Krisztofer egyéni összetettben és talajon is döntős a vb-n

Torna
2025.10.20. 11:11

Torna-vb: rontásokkal „tarkított” nap

Torna
2025.10.19. 17:42
Ezek is érdekelhetik