Mészáros a világ élvonalába tartozik a kapitány szerint

„A selejtezőben a megszokottnál több rontás és pontatlanság csúszott be. Ennek ellenére összességében elégedett vagyok mindenkivel” – mondta a magyar szövetség szombati hírlevelében a szakvezető a Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Závory Szilárd összetételű csapat teljesítményéről.

Kovács hozzátette, Mészáros nyolcadik helye az egyéni összetett döntőben nagyszerű eredmény, és bizonyította, hogy a világ élvonalába tartozik, mint hat szeren versenyző tornász. A talajon elért hetedik helyezése szintén erős teljesítmény.

„Figyelembe véve, hogy sérüléssel készült, ha egészséges, még előrébb is végezhetett volna” – vélekedett. A kapitány rávilágított, hogy jövőre a zágrábi Európa-bajnokság és a rotterdami világbajnokság is olimpiai kvalifikációs verseny lesz.

„Erősítenünk kell a gyakorlatok nehézségi értékén és a kivitel pontosságán, mert ebben van még tartalék. Úgy látom, csapatban és egyéniben is képesek vagyunk további előrelépésre” – magyarázta. Hozzáfűzte, az Eb-n a legjobb 13 csapat közé kell kerülniük, hogy kvalifikáljanak a vb-re, ahol aztán a 24 közé jutás lesz a cél, ez az út vezet az olimpiára.