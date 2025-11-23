Nemzeti Sportrádió

Gennagyij Golovkin az új World Boxing-elnök, Kovács István épp kimaradt az elnökségből

2025.11.23. 14:45
Kovács István épphogy kimaradt a WB elnökségéből (Fotó: Dömötör Csaba)
Rómában tartotta tisztújító közgyűlését a World Boxing, az amatőr ökölvívás NOB által elismert világszövetsége. Az új elnök a kazah bokszlegenda, Gennagyij Golvkin lett, Kovács István hiába kandidált az elnökségi tagságra.

 

Boris van der Vorst, a holland elnök távozott hivatalából, és nem volt vita arról, hogy a helyébe a kazahok amatőr és profi világbajnok legendája, a Kazah Olimpiai Bizottságot vezető Gennagyij Golovkin léphet. Így is történt.

Annál nagyobb csata volt az alelnöki posztokért és az elnökségi tagságért, és az ilyenkor szokásos háttéralkuk végül azt eredményezték, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetségét vezető Kovács István egy hellyel lemaradt a sportágat irányító WB-elnökségről.

Dolga persze itthon is van bőven, hogy mást ne mondjunk, éppen ezen a napon kezdődött el a BOK-csarnokban az európai tagszövetség első U23-as kontinenstornája.

