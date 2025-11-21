Nemzeti Sportrádió

Kovács István az egyik alelnökjelölt az ökölvívó-világszövetségnél

2025.11.21. 11:53
Kovács István (Fotó: Földi Imre)
World Boxing ökölvívás Kovács István
A vasárnapi római kongresszuson dől el, hogy Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét megválasztják-e a nemzetközi szövetség (World Boxing) alelnökének.

A World Boxing honlapján olvasható, hogy az amatőrként olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok, hivatásosként világbajnok bokszoló a kazah Gennagyij Golovkinnal, a thaiföldi Chaiwat Chotimával és a kanadai Ryan O’Shea-vel pályázik a három alelnöki poszt egyikére.

Kovács István ezen kívül az elnökségi tagságra is kandidál.

Az biztos, hogy új elnöke lesz a szervezetnek, hiszen a holland Boris van der Vorst két hónapja bejelentette, hogy nem jelölteti magát. Az elnöki posztra ketten pályáznak, Golovkin és a görög Harisz Mariolisz.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség idén februárban csatlakozott a WB-hez.

 

