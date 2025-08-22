Nemzeti Sportrádió

Rg-vb: nincs magyar döntős az egyéni versenyben

Vágólapra másolva!
2025.08.22. 09:06
null
Pigniczki Fanni (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika Rg-vb
Nem lesz magyar döntős az egyéni versenyben a Rio de Janeiróban zajló ritmikusgimnasztika-világbajnokságon.

A vb eredményközlő oldala szerint a selejtezőben – a 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes – Pigniczki Fanni buzogánnyal a 41., szalaggal a 24. helyen végzett csütörtökön. Előbbi gyakorlatára 25.500, utóbbira 25.750 pontot kapott. Egy nappal korábban karikával 26., labdával 33. volt, így egyéni összetettben 32. lett 78.050 ponttal.

Wiesner Hanna buzogánnyal az 53., szalaggal a 17. helyet érdemelte ki, előbbire 23.950, utóbbira 26.650 pontot kapott. Egyéni összetettben a 49. helyen végzett 73.100 ponttal, pedig csak három gyakorlatot mutatott be, hiszen labdával nem indult. Azok közül, akik csak három szerrel versenyeztek, ő végzett a legelőkelőbb helyen összetettben, sőt megelőzött 46 olyan tornászt, akinek négy gyakorlata volt a selejtezőben.

Egyéb egyéni
Tegnap, 6:53

RG-vb: Lovász Luca 17. lett labdával

Karikával Wiesner Hanna a 66. helyen zárt (22.500) a vb honlapja szerint.

 

 

Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika Rg-vb
Legfrissebb hírek

RG-vb: Lovász Luca 17. lett labdával

Egyéb egyéni
Tegnap, 6:53

Három magyar indul egyéniben az rg vb-n

Egyéb egyéni
2025.08.06. 15:08

Egyetemi világjátékok: ezüstérem vívásban, bronz ritmikus gimnasztikában

Egyéb egyéni
2025.07.19. 20:33

Egyetemi világjátékok: magyar ezüst vívásban, bronz ritmikus gimnasztikában

Egyéb egyéni
2025.07.18. 22:05

„Percekig csak sírni tudtunk, annyira örültünk” – Szabados Dóra a magyar ritmikus gimnasztika sporttörténelmi sikere után

Egyéb egyéni
2025.06.15. 11:27

Rg Eb: hatodik és nyolcadik hely a magyar együttes kéziszercsapattól

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:16

Ritmikus gimnasztika Eb: Sztilijana Nikolova triplázott a szerenkénti döntőkben

Egyéb egyéni
2025.06.08. 14:42

Ritmikus gimnasztika Eb: Pigniczki Fanni huszadik lett egyéni összetettben

Egyéb egyéni
2025.06.07. 16:23
Ezek is érdekelhetik