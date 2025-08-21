Nemzeti Sportrádió

RG-vb: Lovász Luca 17. lett labdával

Vágólapra másolva!
2025.08.21. 06:53
null
Lovász Luca nem jutott döntőbe Brazíliában (Fotó: babits.pte.hu)
Címkék
Lovász Luca Flóra ritmikus gimnasztika rg-vb
Nem tudtak a döntőhöz közel kerülni a magyar versenyzők labdával és karikával a ritmikus gimnasztikázók brazíliai világbajnokságán, Rio de Janeiróban.

Az első napon a legjobb helyezést Lovász Luca érte el, aki labdagyakorlatára 26.800 pontot kapott, és ezzel 17. lett a 98 fős mezőnyben. A nyolcas döntőhöz legalább 27.600 pont kellett.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi, budapesti Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki Fanni előbbi szerrel a 26. (26.650 pont), utóbbival a 33. (25.650) helyen végzett, egyéni összetettben pedig 25. a csütörtöki buzogány- és szalaggyakorlatok előtt.

Karikával Wiesner Hanna a 66. helyen zárt (22.500) a vb honlapja szerint.

 

Lovász Luca Flóra ritmikus gimnasztika rg-vb
Legfrissebb hírek

„Percekig csak sírni tudtunk, annyira örültünk” – Szabados Dóra a magyar ritmikus gimnasztika sporttörténelmi sikere után

Egyéb egyéni
2025.06.15. 11:27

Rg Eb: hatodik és nyolcadik hely a magyar együttes kéziszercsapattól

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:16

Ritmikus gimnasztika Eb: Sztilijana Nikolova triplázott a szerenkénti döntőkben

Egyéb egyéni
2025.06.08. 14:42

Pigniczki Fanni döntős egyéni összetettben a ritmikus gimnasztika Eb-n

Egyéb egyéni
2025.06.06. 20:41

Önállóvá válik a Magyar Ritmikus Gimnasztika-szövetség

Egyéb egyéni
2025.05.22. 12:52

Pigniczki Fanni három aranyat szerzett a ritmikus gimnasztika ob-n

Torna
2025.05.19. 09:42

Rg Ek: aranyérmes a magyar csapat Burgaszban

Torna
2025.05.17. 20:19

Pigniczki Fanni két szer után a 7. helyen a taskenti világkupaversenyen

Torna
2025.04.25. 17:56
Ezek is érdekelhetik