RG-vb: Lovász Luca 17. lett labdával

Az első napon a legjobb helyezést Lovász Luca érte el, aki labdagyakorlatára 26.800 pontot kapott, és ezzel 17. lett a 98 fős mezőnyben. A nyolcas döntőhöz legalább 27.600 pont kellett.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi, budapesti Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki Fanni előbbi szerrel a 26. (26.650 pont), utóbbival a 33. (25.650) helyen végzett, egyéni összetettben pedig 25. a csütörtöki buzogány- és szalaggyakorlatok előtt.

Karikával Wiesner Hanna a 66. helyen zárt (22.500) a vb honlapja szerint.