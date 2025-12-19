Nemzeti Sportrádió

A jövő év az építkezésről szól a ritmikus gimnasztikázóknál

2025.12.19. 11:04
Fotó: RG Sajtó
A 2026-os év elsősorban az építkezésről szól majd a ritmikus gimnasztikázóknál – erről beszélt Bencze György, a hazai szövetség elnöke.

A szervezet első embere kiemelte, a „hangsúly” 2027–2028-ra kerül, amikor az olimpiai kvalifikáció érdemi része zajlik majd.

„Az előző két olimpiára sikerült kvalifikálnunk, pontosabban Pigniczki Fanninak sikerült. Abban bízunk, hogy a jövőben a létszámot emelni tudjuk” – idézte a szövetség közleménye Bencze Györgyöt, aki ezzel arra is utalt, hogy az új pontozási rendszer és a nemzetközi mezőny átalakulása egyszerre jelent kihívást és lehetőséget.

A kétszeres olimpikon, világ- és Európa-bajnoki érmes Pigniczki Fanni elmondta, azért várja különösen a jövő évet, mert a 2025-ös idény második fele egészségügyi szempontból kifejezetten nehéz volt neki, a világbajnokságot pedig sérülten versenyezte végig.

„Jó, hogy vége van ennek az évnek, szeretnék újult erővel visszatérni. A sérüléseim javulnak, már tudok velük rendesen készülni, most az új gyakorlatok összeállításán dolgozunk” – fogalmazott. Hozzátette: jelenleg a felkészülés elején jár, a hangsúly a tanuláson és az alapozáson van, a cél az, hogy tavasszal már összeálljanak az új gyakorlatok.

A szövetség kihirdette a válogatott kereteket is 2026-ra, a felnőtteknél Pigniczki mellett Wiesner Hanna Panna és Lovász Luca alkotja az A-csapatot.

Felnőtt egyéni A-keret: Pigniczki Fanni, Wiesner Hanna Panna, Lovász Luca
Felnőtt egyéni B-keret: Örvendi Regina, Földesi Panni, Vukmir Elena
Junior egyéni keret: Németh Berta, Somogyi Fanni, Ritter Lora, Péter Vivien, Jenei Lívia

 

